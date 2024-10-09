Со дна моря поднимут древний корабль с «металлом из Атлантиды»

В Италии в рамках совместного археологического проекта планируется поднять с морского дна древний затонувший корабль, перевозивший груз орихалка - крайне редкого металла, который высоко ценился в древности и был описан Платоном в труде об Атлантиде.

Как сообщает Heritage Daily, речь идет о судне, которое покоится на морском дне у берегов Сицилии. Оно было обнаружено в 1980 году водолазами недалеко от порта Гела. Поэтому судно получило название Gella II.

Еще в 1980-е годы археологи отмечали исключительно хорошую степень сохранности как самого корабля, так и груза, который он перевозил. Однако судно лежит на глубине около 300 метров. Поэтому до последнего времени его невозможно было полноценно обследовать.

Первые подводные раскопки были проведены в 2015 году. Тогда подводными археологами было обнаружено 39 слитков редкого металла орихалка. В 2017 году в рамках повторных исследований было обнаружено еще 47 слитков.

Название этого металла происходит от греческого слова "oreikhalkos" и буквально переводится как "горная медь". Он представляет собой золотисто-желтый сплав, который был хорошо известен в Древней Греции и очень высоко там ценился.

Более того, классические древнегреческие авторы связывали этот металл с легендарной Атлантидой. Например, об орихалке в своем труде об Атлантиде рассказывал Платон. Орихалк описывается как "металл огромной ценности, уступающий только золоту".

Платон также описал храм Посейдона, который стоял на Атлантиде. Святилище было окружено тремя внешними стенами, каждая из которых была украшена разным металлом. Первая стена была облицована латунью, вторая - оловом, а третья - орихалком.

И вот теперь легендарный металл планируется поднять вместе с судном на поверхность. Проект реализуется Управлением морского хозяйства Сицилийского региона совместно с компаниями из Канады и США. Последние инвестировали 500 000 евро в проведение подводных раскопок и подъем затонувшего корабля.

В ходе раскопок помимо орихалка подводные археологи также обнаружили на затонувшем корабле коринфские шлемы, амфоры, разнообразную керамику, металлические предметы и личные вещи моряков.