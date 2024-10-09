Вильфанд допустил, что "Милтон" станет одним из самых разрушительных ураганов

Надвигающийся на США циклон "Милтон" может стать одним из самых разрушительных в истории, его мощность превысит ураган "Катрина" 2005 года. Такой прогноз дал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его мнению, это будет один из самых разрушительных тропических циклонов, которые пока наблюдались.

"Оценивать нужно будет потом по разрушениям, по скорости, но сейчас, по прогнозу, впечатление именно такое", - добавил Вильфанд.

Он считает, что циклон "Милтон" будет мощнее урагана "Иван Грозный" 2004 года и даже "Катрины", которая обрушилась на США в 2005 году и стала самой разрушительной в истории.

В среду ураган "Милтон" вновь усилился до пятой, максимальной, категории по шкале Саффира-Симпсона.

По последним данным, "Милтон" находится в 580 км к юго-западу от города Тампа (штат Флорида). Порывы ветра достигают 260 км/ч.

Как сообщает "Интерфакс", ураган движется на северо-восток со скоростью более 19 км/ч и доберется до Флориды в среду ночью или в четверг утром по местному времени. По прогнозам метеорологов, в штате может выпасть от 12 до 30 см осадков, а в некоторых районах - до 46 см.

Из-за "Милтона" во Флориде объявлен режим ЧС, началась обязательная эвакуация жителей. Данная мера коснется около 6 миллионов человек.

Губернатор штата Рон Десантис предупредил жителей о возможных перебоях в подаче электроэнергии и призвал их обеспечить себе недельный запас воды и еды.

Напомним, недавно по юго-восточным штатам США пронесся ураган "Хелен". Жертвами стихии стали 232 человека.