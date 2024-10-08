Как одевались модники в начале XIX века и стоит ли им подражать

Что представляется первым делом, когда речь заходит о дворянской культуре XIX века? Возможно, шелест бальных платьев, звон кавалерских шпор и «толпу, мазуркой занятую». Специалист по старинной моде и сотрудница Государственного исторического музея Армине Макичян в подкасте «Не придумали» рассказала, как готовились к светским вечерам и на какие жертвы приходилось идти ради статуса.

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Сто одёжек

Чтобы собраться на бал в эпоху Николая I, и девушкам, и мужчинам нужна была помощь слуг. Главная причина — большое количество нижнего платья. Это бельё служило барьером для запахов и грязи, ведь вечерние наряды никто не стирал. Дамские костюмы состояли из двух частей: лифа и юбки.

Пару столетий назад главным в наряде считался силуэт. Однако в 1830 годы кринолина — жёсткого «каркаса» для юбки, который помогал придать ей форму — ещё не придумали. Знакомые нам кольца из проволоки появились лишь в 1850-х, и они были значительно легче кринолинов, которые носили в начале XIX века.

В первой половине столетия девушкам приходилось «конструировать» платья при помощи тяжёлого конского волоса. Порой и его оказывалось недостаточно — на помощь приходили нижние юбки. В самых тяжёлых случаях их количество могло достигать восьми, и тогда женщины носили на себе примерно 30 килограммов.

Чуть выше — корсет и накорсетник. Медики тех времён полагали, что женские и детские тела аморфны — их нужно постоянно «формировать». Эту деталь гардероба не снимали даже дома, хотя в некоторые периоды модникам дозволялось не утягивать талии.

Корсеты носили даже во время беременности, и эта привычка приводила к печальным последствиям.

«Были страшные истории про то, как настолько затягивали корсеты, что рёбра впивались во внутренние органы. Мода в целом часто очень вредна в этом плане», — поясняет эксперт.

Поверх корсета девушкам натягивали лиф, и здесь тоже были свои тонкости.

После лифа приступали к обуви. В XVIII веке в моде были миниатюрные ноги, поэтому долго все — как мужчины, так и женщины — надевали туфли на один-два размера меньше. На «правых» и «левых» пары не делили. Считалось, что обувка должна принять нужную форму в процессе носки.

Закончив с туфельками, модницы принимались за аксессуары: шляпки, шлейфы и веера. Огромное внимание уделялась перчаткам — они считались показателем статуса, богатые люди могли менять до десяти пар в день. Каждому времени суток — свои цвета. В жёлтых, например, лучше щеголять по утрам, а в белых — на вечерних балах.

Перчатки тоже шили и носили на пару размеров меньше, потому что они должны были создавать ощущение «второй кожи». Натянуть такой аксессуар без специальных «распялок» для пальцев было непросто, а после этого приходилось доставать специальные приспособления, чтобы застегнуть все пуговки и крючки.

Чаще всего перчатки были одноразовыми, хотя делали их из очень редких и дорогих материалов. Кожи нерождённых ягнят, например.

Мужской вопрос

Господам тоже было непросто — правило обязательного ношения перчаток распространялось и на них. Во времена Александра III офицера, пойманного с голыми руками на придворном балу, могли арестовать на сутки.

В начале XIX века мужчин тоже заставляли носить корсеты. Всё дело в пресловутой моде на силуэты: например, если в одном десятилетиями красивыми считались узкие бёдра, то в следующем — уже широкие. Но фигура человека оставалась той же, и без корректирующего белья угнаться за трендами он не мог. Особо старательные стиляги утягивались сильнее женщин. Своей осиной талией, например, гордился великий русский поэт Александр Пушкин. А военным корсет помогал держать осанку.

Мода на фраки к нам пришла из Англии при Александре I. Сначала они были цветными, и по оттенку ткани можно было определить возраст человека и куда он направляется. Как и перчатки, костюмы выбирали под конкретное время суток.

Большой проблемой для мужчин, особенно для офицеров, были узкие панталоны. Иногда их делали из лосиной кожи — так появились лосины. Во время бала на панталонах не должны были собираться морщинки, следить за этим нюансом было непросто. Чтобы брюки садились плотно, их делали на несколько размеров миниатюрнее, вымачивали. Кожу модника натирали мылом или маслом. И даже так натянуть штаны удавалось только с чьей-либо помощью.

Мужских аксессуаров в XIX веке было даже больше, чем женских: часы, галстуки, платки, кольца... Обязательной деталью была трость, её могли менять несколько раз в день. По утрам носили самые дешёвые, вечером — только красивые и дорогие, с роскошными набалдашниками. Важную роль играли табакерки и портсигары — например, за эту продукцию современники ценили легендарного Фаберже.

Хотя одежде уделяли много внимания, ещё более значимую роль играло умение её носить. Дворян с детства обучали держаться в обществе, в том числе правильно подбирать костюм и выглядеть естественно, несмотря на неудобства.

Люди, которые попадали «в свет» уже взрослыми, нередко сталкивались с нехваткой образования или вкуса и подвергались насмешкам. Несмотря на все тонкости, умение выбрать и натянуть перчатки — далеко не главное, что делало человека «своим» на придворном балу.

«Клопс» писал о ювелирных украшениях, которые были популярны в Древней Руси.