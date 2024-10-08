Для чего на железнодорожные пути кладут камни

Если вы часто путешествуете на поездах, то наверняка замечали, что камни вдоль железной дороги имеют почти одинаковую форму и текстуру. Но зачем они нужны и почему так происходит?

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Щебень, который покрывает железнодорожные пути, — это путевой балласт. Другими словами, это полотно из камней, на которое укладывают шпалы. Обычно толщина этого слоя составляет 25−30 см.

Балласт обычно состоит из камня или щебня. При этом важно, чтобы у них была негладкая поверхность и зазубренные края: так они будут прочнее цепляться друг с другом.

Главная причина, по которой на железной дороге кладут балласт, — это защита путей.

Балласт помогает удерживать шпалы на месте. За счёт этого они не смещаются даже при большой нагрузке, когда по ним ездит множество тяжёлых поездов.

Распределение нагрузки. Благодаря балласту нагрузка от шпал и путей равномерно распределяется.

Гашение вибрации. Балласт помогает гасить вибрации, которые вызваны движущимся поездом.

Дренаж. Балласт позволяет защитить шпалы от скопления около них воды и от засорения.

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Защита от появления растительности вокруг путей. Это важно для прочности железной дороги.

Шумопоглощение. С балластом поезда движутся заметно тише, чем без него.

Сведение к минимуму теплового расширения. Дело в том, что в летнее время из-за жары железнодорожные пути расширяются.