Почему праздник Богородицы часто связан с триумфом русских войск

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который до введения нового стиля отмечали 1 октября, а мы отмечаем 14-го, таит в себе парадокс. С одной стороны - именно на Покров русские одержали не одну победу, с другой - в основе торжества лежит событие, которое было военным поражением наших предков. В чем тут дело?

© В. Илюхин «Встреча А. Суворова с Ф. Ушаковым»

Начнем с того, что праздник был установлен в честь чуда явления Богородицы христианам во Влахернском храме Константинополя. Божью Матерь, простирающую над молящимися плат со Своей головы, увидел славянин Андрей, Христа ради юродивый и его товарищ Епифаний. Распростертым платом, как Покровом, Богородица защищала молящихся. В ту субботнюю ночь те как раз и просили у Божьей Матери заступничества от нашествия... наших некрещенных еще предков. Дружина пушкинского "вещего" Олега уже совершала успешные набеги на Византию, и в этот раз ее корабли снова стояли у Константинополя. Летописи сообщают: в ту ночь корабли славян по неведомым причинам развернулись назад, город был спасен.

То есть - внимание! - событие, которое можно было бы посчитать военным поражением наших предков, русские уже в XII веке стали отмечать как праздник заступничества Богородицы за всех христиан. В Византии праздника не было, а русские уже ставили в его честь храмы.

Запомним этот парадокс, о нем подумаем чуть позже, а сейчас про наши победы на праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Первую Покровскую церковь поставил в конце XII века святой князь Андрей Боголюбский в память о своем старшем сыне Изяславе, осенью 1165 года умершем от ран после победоносного похода против волжских булгар. Храм Покрова на Нерли - ослепительно белая свеча из камня, взлетающая к небу над разливами рек Нерль и Клязьма - к нам, через века.

Еще один шедевр мирового зодчества - собор Покрова Пресвятой Богородицы на Красной площади, больше известный как храм Василия Блаженного, был возведен в честь взятия в 1552 году Иоанном Грозным Казани и победы над Казанским ханством, что тоже произошло на Покров.

А в ночь на 1 октября 1618 года москвичи отбросили от стен города войска польского королевича Владислава, претендовавшего на русский престол, и это стало фактическим окончанием Смуты. В победе наши предки увидели зримый знак покровительства Пресвятой Богородицы, так в Москве появились новые Покровские церкви - в Рубцово, Филях, Медведково, Измайлово.

Но, пожалуй, самая яркая история помощи от Богородицы - победа русских солдат под водительством графа Суворова на Кинбурнской косе. Победа в битве, которую сам Александр Васильевич называл "адская баталия", объясняя: "Непонятно человеческим силам, как к тому приступить можно было! А от варваров какая прекрасная операция и какое прекрасное войско!"

1787 год, вторая русско-турецкая война, самое начало. Кинбурнская коса за русскими, численность турецкой армии здесь превосходит наши силы почти вдвое. Зная набожность Суворова и то, что 1 октября у русских праздник - Покров Пресвятой Богородицы, турки еще накануне начинают обстрел малоприспособленной к осаде крепости. С зарей бомбардировка усиливается. Суворов, ставящий волю Божью превыше всего, несмотря на начало турецкого наступления, идет в храм - на Божественную литургию. Высадка турок происходит почти беспрепятственно: они не просто высаживаются на косу, они вбивают в морское дно невдалеке от мыса ряд толстых свай - для прикрытия своих судов, а на самой косе начинают окапываться. Естественно, Суворову, молящемуся в храме, об этом докладывают, причем дважды. Но день праздничный:

"Из пушек не палить!" - приказывает генерал-аншеф. "Пусть все вылезут", - невозмутимо добавляет он потом.

Ответный огонь мы открыли не раньше, чем закончилась литургия. Турки были уже в 200 шагах от крепости. Битва вышла кровавой, сам Суворов был дважды ранен, потерял коня, едва не попал в плен, но, даже раненый, не только сохранял бесстрашие, но и непоколебимо веровал в нашу победу. "За Пречистую Владычицу Богородицу! За дом Богоматери!" - вдохновлял Суворов солдат, проявивших в те дни чудеса мужества.

© Перед иконой "Покров Пресвятой Богородицы" молятся о защите от бедствий, а девушки о замужестве

Покровская победа другого нашего гениального военачальника флотоводца Федора Федоровича Ушакова над войсками Наполеона, такой кровопролитной не была. Но преуменьшать ее значимость не стоит. 1 октября 1798 года отряд капитан-лейтенанта Ивана Шостака, посланный вице-адмиралом Федором Ушаковым, овладевает островом Цериго (сейчас остров Китир), расположенным у южной оконечности Греции. Так начался победоносный Средиземноморский поход Черноморской эскадры 1798-1799 годов.

Через год, аккурат к Покрову, русские солдаты впервые за историю Вечного города шли по улицам Рима, освобожденного от французов. Вот что доносил об этом событии адмиралу Ушакову лейтенант Балабин:

"Вчерашнего числа с малым нашим корпусом вошли мы в город Рим. Восторг, с каким нас встретили жители, делает величайшую честь и славу россиянам. "Вот, - говорили жители, - вот те, кои бьют французов и коих они боятся! Вот наши избавители! Недаром французы спешили отсюда удалиться!" Вообразите себе, ваше высокопревосходительство, сколь много радости произвела римлянам столь малая наша команда!"

Ликование римлян объяснялось просто: дисциплинированные русские войска спасли Рим от грабежей - как со стороны французов, так и со стороны бандитских шаек неаполитанского кардинала Руффо.

И уж если говорить об освободительных победах русских за границей, то нельзя не вспомнить взятие нашими солдатами неприступного города-крепости Эривани (ныне Ереван) в 1827 году. Именно 1 октября победоносно завершилась пятидневная осада Эривани Отдельным Кавказским корпусом Русской императорской армии под командованием Ивана Федоровича Паскевича: когда русские войска пошли на штурм, армяне изнутри стали оттеснять персидских вояк от крепостных стен - в итоге гарнизон персов сдался. Так восточная часть территории Армении была освобождена от многовекового владычества Персии.

Стоит подчеркнуть: до 1 октября 1827 года русские войска дважды пытались взять Эривани - в 1804 и в 1808 годах, но безуспешно. Ситуация изменилась, когда командование принял Паскевич, сумевший, получая донесения от жаждавших освобождения армян, грамотно организовать осаду. Известие о победе разошлось по всем армянским диаспорам, разбросанным по свету.

"Армения воскресла из пепла... и в этом армянская нация обязана человеколюбивой московской нации, среди которой мы всегда можем жить безопасно и защищенно", - писали представители армянской общины Индии.

Предвижу слова скептиков: "Это все совпадения! Битв в истории России было много, православных праздников не меньше, вот какие-то из сражений и совпали с Покровом!" На это можно возразить фразой Эйнштейна о том, что "при помощи совпадений Бог сохраняет анонимность".

Но лучше давайте вспомним, к примеру, что и Суворов, и Ушаков, и Паскевич были не просто гениальными военачальниками, обладавшими уникальной личной отвагой, честью и духовной мощью, это были верующие люди. Сами жили по заповедям и воспитывали так своих солдат. Высочайшая военная выучка их войск сочеталась с прививанием солдатам и офицерам высоких нравственных качеств. А молитва и вера становились тем стержнем, который собирал воедино все силы и таланты русского воина.

Что до парадокса, заключающегося в том, что русские торжественно отмечают день поражения своих предков, то, по словам епископа Василия Родзянко, такое "самоотречение - историческое, народное - свидетельствует о том, что народ несет в себе мощь правды, глубинное понимание того, что истинно, а что нет; говорит о глубокой нравственной чистоте и силе нации".