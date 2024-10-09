В Кыргызстане отметил юбилей уникальный альпинистский объект

"Прекрасное, грустное и светлое место. Место силы и воли духа человеческого", - так описал мемориал альпинистов в природном парке "Ала-Арча", иначе именуемом "Северной звездой", председатель его попечительского совета Вячеслав Александров.

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В этом году исполнилось 60 лет со дня открытия этого объекта. С каждым годом, к сожалению, на нем все больше памятников. Но и количество людей, в том числе молодежи, которые, не жалея сил и времени, поднимаются в ущелье Ала-Арча, чтобы отдать дань памяти и принять участие в обустройстве мемориала, растет.

Обещал - похорони!

Мемориал этот уникален. Как, собственно, и история его возникновения. Идея предавать земле погибших альпинистов не на городском погосте, а в горах родилась в головах трех друзей, инструкторов альплагеря Ала-Арча Алима Романова, Александра Кузнецова и кыргызского художника и альпиниста Афанасия Шубина.

Из воспоминаний:

"То ли в шутку, то ли всерьез они - Романов, Кузнецов и Шубин, - оказавшись втроем рядом со скалами Алагуш, поклялись похоронить того, кто первым из троих погибнет, именно здесь - на пригорке рядом с Алагушем, - вспоминал почетный президент Федерации альпинизма и спортивного лазания Кыргызстана Леван Алибегашвили. - Но сель, который сошел позже по реке Адыгене, смыл этот холм. И тогда пришлось искать площадку выше, там, где сейчас и находится мемориал. Это старая речная терраса реки Адыгене, а лиственницы, которые сейчас уже взрослые деревья, в 1967 году были только-только принявшимися саженцами. Аналогов такого мемориала на территории бывшего СССР нет. Здесь похоронены альпинисты и стоят памятные плиты тем людям, которые посвятили себя горам. Подчеркну, Тянь-Шанским горам. Когда Михаил Хергиани, выдающийся советский альпинист, погиб в Доломитовых Альпах, его тело привезли в Грузию и хотели похоронить в "Панетоне" на склоне горы Мтацминда, с которой виден весь Тбилиси. Там похоронены выдающиеся люди Грузии. Так вот, отец Михаила Хергиани сказал: "Здесь он затеряется. Я похороню его на Родине, в Сванетии!" Так и этот наш мемориал. Все, кто здесь лежит, не затерялся. Я бы сказал, что он имеет для будущих молодых альпинистов огромное воспитательное значение. Мир праху тех, кто здесь лежит".

Могила Афони - Афанасия Шубина - здесь одна из первых. Он погиб на семитысячнике Хан-Тенгри от сердечной недостаточности. Сначала его похоронили на северном кладбище во Фрунзе, но в Киргизию вернулся Алим Романов, и вспомнилось давнее обещание. Тело Шубина перезахоронили в "Северной звезде".

И Высоцкий, и Визбор...

Хоронить покорителей гор в Ала-Арче начали с 1964 года, совсем рядом с одноименным альпинистским лагерем. Он и шефствовал над мемориалом до распада СССР. Но с обретением Кыргызстаном суверенитета сам альплагерь практически прекратил свою деятельность. Мемориал превратился в заброшенный деревенский погост.

- Это, наверное, был 1996 год, - рассказывает Вячеслав Александров. - Я поднялся на кладбище и увидел просто жуткое зрелище. Обломанная ограда. По мемориалу ходили коровы. Горные кабаны поразрывали могилы, это было ужасно. Все разломано, разбросано. От людей тоже мусора было предостаточно. Приходили залетные, сидели, пили, тут же все и бросали. Поэтому я обратился в Федерацию альпинизма КР и предложил создать попечительский совет. Мне сказали, что инициатива наказуема, и избрали председателем этого объединения.

По словам Вячеслава Александрова, одним из результатов работы совета стало присвоение объекту статуса интернационального мемориала альпинистов. В нем он и был внесен в перечень культурно-исторических объектов, охраняемых государством.

- На территории СНГ альпинистский мемориал подобного рода впервые получил официальный статус, - утверждает Вячеслав Александров.

С момента закрытия контрольно-спасательной службы альпинистского лагеря в 1996 году на уникальном погосте нашли упокоение еще 10 человек. Однако новые мемориальные плиты устанавливаются все чаще и чаще. Буквально накануне 60-летия мемориала ушел из жизни один из корифеев кыргызского альпинизма - Анатолий Тустукбаев (Тук). Теперь в "Северной звезде" появилась мемориальная стела с его именем.

"В суету городов и потоки машин возвращаемся мы, просто некуда деться", - пел Высоцкий.

В "Северной звезде" есть и его, кумира, пожалуй, всех без исключения альпинистов, имя. И Юрия Визбора. Он был не просто известным на весь СССР поэтом и бардом, но и альпинистом. Более того - близким другом уже упомянутого нами Алима Романова. Алим привозил Юрия во Фрунзе, и именно здесь бард написал легендарные "Волчьи ворота" в честь одноименного ущелья близ Бишкека.

"Снова ветры нас горные сушат, Выдувают тоску из души. Продаем мы бессмертные души За одно откровенье вершин. Все спешим мы к тому повороту, Где пылает огонь без причин, Так заприте ж вы Волчьи Ворота И в ломбард заложите ключи". - Юрий Визбор, 1961 г.

Подняться - уже подвиг!

Кто-то может решить, что кладбище альпинистов расположено в шаговой доступности, и к нему можно подъехать, как это обычно бывает, на машине, пройти с десяток метров, и вот ты уже перед каменными плитами и фотографиями тех, чьи имена здесь увековечены. Ничего подобного! Чтобы подняться на "Северную звезду", нужно изрядно попотеть. Иначе это не было бы последним приютом альпинистов.

- 60-летие мемориала мы отметили с группой единомышленников - ветеранов альпинизма, фанатов горных прогулок, присоединилась и молодежь, что очень важно, - подчеркивает Вячеслав Александров. - Одним из самых важных моментов стал новый рекорд. Наш дорогой Леван Алибегашвили, который три месяца назад отметил свое 90-летие, поднялся на "Северную звезду". До этого рекорд принадлежал легендарной Людмиле Жебиной. Она стояла у истоков альпинизма и горного туризма Кыргызстана. На мемориал она поднялась именно в свой 90-летний юбилей. Вот на кого нужно равняться, с кого надо брать пример! Вручили всем собравшимся подарки. Руководствуясь принципом, что те, кто читают книги, всегда будут руководить теми, кто смотрит телевизор, пришедшие на мемориал получили в подарок книги местных авторов. В том числе мою, посвященную "Северной звезде", энциклопедию альпинизма Кыргызстана авторства Любы Даничкиной, книгу Леши Агибалова о Лене Дядюченко "Плач гитары" и другие издания.

Вместе с тем

Каждый, кто поднимается на "Северную звезду", может внести свою лепту: что-то починить, убрать и унести мусор. А еще - почитать книгу памяти, где вкратце пересказаны истории каждого, чье имя увековечено на мемориале, и оставить добрые слова в книге записей. В ней пришедшие на мемориал описывают свои впечатления. От самых простых в духе "Здесь был Вася", до глубоких, искренних, говорящих о том, что от увиденного, постигнутого здесь, на месте последнего приюта, в душе человека что-то действительно перевернулось.