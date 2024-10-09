«Я белый, он черный». Война знаменитых экстрасенсов за умы и кошельки граждан СССР

В октябре 1989 года, в самый разгар перестройки, на Центральном телевидении СССР начали выходить телесеансы с Анатолием Кашпировским. Психотерапевт уверял, что может вылечить на расстоянии любые хвори — от зубных камней до грыжи. Но вскоре у него появился конкурент — Аллан Чумак. Пока один «давал установки», другой — «заряжал воду». Как воевали между собой два целителя — в материале «Газеты.Ru».

© Газета.Ru

От энуреза до аппетита

«В него верят, к нему идут», — так начинается репортаж о встрече Анатолия Кашпировского с москвичами в 1989 году. В эфире его называют доктором, который лечит все.

Популярность пришла к психотерапевту с Украины после нескольких телемостов , где Кашпировский демонстрировал, что может заставить человека не чувствовать боль, не прибегая к помощи обезболивающих препаратов.

Государственное телевидение показало миллионам советских граждан, как их соотечественники, не морщась, держат в руках стакан с кипящей водой, прокалывают руку и распевают песни на операционном столе.

Программы вызвали интерес, и в октябре 1989 года в вечернем эфире состоялся первый из шести «Сеансов здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского».

Их смотрели всей семьей (кто-то добровольно, кто-то по напутствию старших). Давление, зрение, аппетит, энурез, шрамы, папилломы — у многих появился хотя бы один знакомый, уверенный, что ему помогло лечение у экрана.

По мнению специалистов, высокое доверие к подобным программам во многом объяснялось перестройкой в СССР.

«Во все времена, сопровождающиеся серьезными социальными, экономическими переменами, кризисами наблюдается резкий рост тревожности и снижения критичности у населения, — объясняет доктор психологических наук, профессор СПбГУ Алла Шаболтас. — В подобных состояниях люди ищут поддержку и стабильность. Псевдолекари и шаманы, обещающие легкое и быстрое облегчение без каких-либо усилий со стороны человека, становятся востребованными и возникают как грибы после дождя».

И действительно, на волне популярности Кашпировского вслед за ним на телевидении объявились и другие «специалисты по моментальному излечению».

Гонимый врач и журналист-экстрасенс

Кашпировский во время многочисленных интервью не уставал напоминать о том, что он дипломированный врач. Получил образование в Винницком медицинском институте и более 20 лет проработал в психиатрической больнице.

«Лично мне в этих больницах было очень трудно. Я подвергался гонениям, преследованиям, в том числе и за то, что мыслил по-своему, оригинально. Но, как видите, мне там удалось выжить. И вот я перед вами, выживший после Винницкой психбольницы», — говорил он журналистам, выступая в пресс-центре МИД СССР в октябре 1989-го.

© Сеанс Анатолия Кашпировского, 1988 год // РИА Новости

Тем обиднее было ему, когда у миллионов зрителей появился новый кумир-целитель — бывший журналист Аллан Чумак.

С 1965 года он работал спортивным комментатором. В 80-х был корреспондентом московской областной газеты «Ленинское знамя».

По словам Чумака, способности к лечению он обнаружил у себя, когда готовил разоблачительные статьи о шарлатанах-целителях и общался с рядом «экстрасенсов». Тогда у него резко открылся собственный «дар» и способность видеть «ауры людей».

© Аллан Чумак в программе Центрального телевидения «120 минут», 1989 год // РИА Новости

Его телепрограммы пользовались не меньшей популярностью, чем сеансы Кашпировского. В августе 1989-го Чумака стали показывать в утренней передаче Центрального телевидения «120 минут».

В ноябре того же года он, как и Кашпировский, раздавал интервью иностранным и российским журналистам. Его называли «целителем» и экстрасенсом.

«Я белый, он черный»

Кашпировского раздражали и популярность коллеги, и сравнение с ним. Деятельность Чумака он неоднократно называл идиотством и плагиатом.

«Называют меня экстрасенсом — хуже оскорбления быть не может,— возмущался он во время интервью каналу «Россия 24» в Улан-Удэ. — Их нет, не было и не будет! Это абсолютно лженаучно, лживо, отвратительно. Эти махания руками…»

Свой род занятий, в отличие от манипуляций конкурента, он считал легко объяснимым.

«Певец выступает на сцене — все слушают и восхищаются. Здесь тоже впечатление на человека. Возбуждение его саморегулятивных процессов», — говорил Кашпировский.

Подчеркивая разницу, он не уставал напоминать о признании своих достижений за границей. По его словам, высокую оценку получила программа, которая шла в Польше с 1991 по 1993 год.

«Она имела страшную популярность, я был награжден наградой, которая дается только полякам, но двум человекам сделали исключения — папе Римскому и мне», — заявил он.

Чумак тоже подчеркивал свои различия с Кашпировским, но от резкой критики обычно воздерживался.

«Я белый, он черный, я улыбался, он был суров, я просто любил этих людей, а он давал установки», — говорил он на архивной записи, которую показали в эфире «Пусть говорят» в 2017 году.

«Да все они заряжали»

Очная встреча двух звезд телевидения состоялась, когда целители уже подрастеряли свою популярность — в 2010-х. Содействовал ей украинский журналист и видеоблогер Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов).

Он состоял в дружеских отношениях и с Чумаком, и с Кашпировским, но примирить конкурентов не смог.

«Нам просто не о чем поговорить. Спорить бессмысленно. За все годы в эфире я ни одного недоброго слова про него не сказал. В то же время он поносил меня», — вспоминал Чумак в 2011 году.

Кашпировский же не скрывал, что «целитель» вызывал у него неприязнь, претендуя на самое ценное — первенство в битве за умы.

«Мое детище было опозорено, потому что нет да нет с его стороны было «я первый». Где ж ты первый, когда [у меня] были телемосты», — говорил он в интервью Гордону в 2019-м.

По словам Кашпировского, Чумак стал для него пятном, от которого невозможно избавиться.

© Аллан Чумак, 1989 год // РИА Новости

«Чумак, Кашпировский, Кашпировский и Чумак. Ну сколько можно? <...> Он же был абсолютно далек от этой тематики, опоганил ее, а люди согласны на все», — поражался он.

Пытаясь оценить былую популярность целителей, «Газета.Ru» собрала воспоминания более чем 100 россиян, которым доводилось смотреть их сеансы.

Пока одни внимали голосу Кашпировского, другие — расставляли банки у экрана с Чумаком. Нашлись и те, кто-то смотрел обе программы — на всякий случай.

По прошествии 35 лет большинство относится к тому времени с юмором, и, как верно отметил сам Кашпировский, практически не видят различий между двумя «целителями».

«Банку трехлитровую, как сейчас помню, ставили на табуретку перед телевизором, Кашпировский выступал, заряжал. Потом ставили в темное место и пили по чуть-чуть», — поделилась Екатерина с корреспондентом «Газеты.Ru».

На уточнение, что банки заряжал Чумак, другая участница беседы лишь добавила: «Да все они заряжали».

Аллан Чумак скончался в 2017 году.

Анатолий Кашпировский в 2024 году активно проводит со своими поклонниками «творческие встречи». Билет на встречу с целителем обойдется в 3-4 тысячи рублей.