Какие блюда русской кухни больше всего пугают иностранцев

Многие из нас не понимают, как это французы могут есть лягушек, а китайцы – кузнечиков. Однако и в русской национальной кухне есть блюда, которые шокируют большинство иностранцев.

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Окрошка

Дело в том, что в России она в большинстве случаев готовится на квасе. Ту, что на кефире, иностранцы еще более-менее спокойно воспринимают, но вот как можно крошить в квас нарезанную колбасу, крутое яйцо, лук и огурцы – это для представителей других национальностей просто немыслимо! Это все равно что залить салат кока-колой.

Холодец

И европейцы, и азиаты, и американцы просто не в состоянии понять, зачем сваренный мясной бульон остужать и превращать в желе, не забыв обязательно добавить туда свиные ножки, да еще потом есть его с хреном… Мясо и желе – для большинства иностранцев понятия несовместимые. Бульон они могут представить себе только в горячем состоянии.

Винегрет

Вообще-то разного рода салатами иностранцев не удивишь. Да и придумали большинство из них вовсе не у нас, а в Европе. Взять хотя бы классический «оливье»… Но вот российский винегрет для чужеземцев – это нечто! Для начала гость будет сомневаться в том, отварные ли в нем овощи, а потом – спрашивать, зачем все ингредиенты так мелко нашинковали.

Гречневая каша с грибами

Кроме стран постсоветского пространства и Польши, гречневую кашу едят еще в Корее и Японии. А вот в Индии гречку добавляют в различные блюда, но не варят из нее каши. А жители Запада не то что гречневой каши не едят – они вообще не понимают, как в кашу можно добавлять грибы! И могут даже подумать, что вы хотите таким образом отравить гостя… Поэтому иностранца лучше таким блюдом вообще не угощать.

Щи

Существуют блюда, которые немного похожи на щи, например, боннский суп в Германии и капустный суп в Чехии. Но такой пряной похлебки с кислой капустой и массой овощей вы нигде, кроме России, не попробуете. Тем более с мясом. Иногда чужеземцы даже зовут наши русские щи не иначе как «салат с бульоном».

Селедка под шубой

Это чисто российское изобретение шокирует иностранцев просто «диким» сочетанием продуктов. Поначалу многие вообще боятся его пробовать. К тому же, китайцам может не нравиться обилие в блюде майонеза, европейцам – изобилие мелко натертых овощей, а американцев напугает «сырая» рыба, то есть сельдь. Хотя, говорят, те, кто бывал в России неоднократно, со временем начинают охотно есть это кушанье, весьма популярное за праздничным столом.

Драники

Вообще-то блюдо родилось в Белоруссии, но и в России оно достаточно популярно. На самом деле это просто картофельные оладьи. Вкусно и недорого… Но вот иностранцы, как правило, относятся к картофельным драникам с подозрением. Как это можно использовать картошку в качестве теста для оладушек? Зачем вообще это делать? Ведь картофель можно есть просто жареным или в виде пюре…

Курник

На Руси этот пирог было принято делать на праздник, особенно на Троицу или свадьбу. Начиняли курник чаще всего курятиной (отсюда и название), но могли положить в качестве начинки и говядину, баранину, рыбу, картофель, грибы, яйцо с луком, квашеную капусту, кашу и даже орехи. В наши дни это блюдо опять стало популярным.

Есть курник, кроме русских, станут разве что китайцы. Остальным можно сказать, что это такая «пицца по-русски». И даже если кто-то отважится попробовать курник, нет гарантии, что они потом не расскажут, что русские накормили их какой-то дрянью, сделанной из того, что попалось под руку…

Пироги с капустой

Сами пироги едят везде. Но вот белокочанная капуста в качестве начинки – это чисто российское «ноу-хау»! Да еще если эта капуста кислая, как любят у нас в России… Скорее всего, иностранец просто откажется есть такие пирожки, и вы его никогда на это не уговорите.

Кисель

Даже для нас самих кисель является не то напитком, не то десертом. А уж иностранцев он вообще напрочь дезориентирует. То ли желе, то ли морс… Они еще более-менее нормально воспринимают кисель, если его подают в чашке. Правда, обычно просят разбавить кипятком. Но если налить кисель в глубокую тарелку наподобие супа, заграничные гости придут просто в ужас! Словом, наша кухня – это лишний повод для иностранцев посудачить о том, «какая загадочная русская душа» и что «умом Россию не понять»… А может, не так уж и плохо, что мы такие «особенные», даже в том, что касается кулинарии?