Приметы и поверья на 9 октября: что нельзя делать на Ивана-Путника

По народному календарю 9 октября день Ивана-Путника. Еще его называли «Шептун Покровный». В этот день принято было топить печь, чтобы тепло грело дом и семью весь год. Люди устраивали смотрины невест, сваты ходили в гости к кандидаткам.

На Ивана-Путника запрещалось есть лук и чеснок, чтобы не беспокоили души мертвых. Не принято было ходить в старой и неудобной обуви, чтобы не притянуть черную полосу в жизнь. Нельзя ругаться с близкими. Женщинам запрещалось делать сложные прически и стричься. Нельзя брать острые предметы, чтобы не наступил разлад в семье.

В послеобеденное время не принято было работать, чтобы не накликать беду в дом и на хозяйство. Люди с опаской отправлялись в дорогу после захода солнца – нечистая могла заморочить голову и напугать. Окна надолго не открывали, чтобы не впустить в дом злые силы.

Приметы на 9 октября гласят, что если в этот день пошел дождь, то осадки продлятся три недели. Мокрый снег с дождем – в январе будет три сильных оттепели. Если выпал снег, то зима начнется в Михайлов день – 21 ноября. Теплая и солнечная погода сулит холодный и дождливый июнь. Розовый закат на Ивана-Путника – к сильным ветрам, дымка на заходе солнца – к ненастью. Если звезды светят ярко, то грядет хорошая погода, а если их свет тусклый – к дождю или снегу.