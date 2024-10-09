Гибель Грибоедова: как к ней причастен евнух из гарема главного визиря Персии

Если проанализировать судьбу большинства русских классиков, то окажется, что значительная их часть умерла насильственной смертью в достаточно молодом возрасте. Но одно дело погибнуть на дуэли, и совсем другое - быть убитым во время исполнения своих служебных обязанностей, защищая чужие интересы, как это произошло с Александром Сергеевичем Грибоедовым.

© ТАСС // Фрагмент картины «Александр Грибоедов и Нина Чавчавадзе»

Двойная дуэль

Надо сказать, что гибель русского дипломата обошлась персам совсем недешево. В качестве компенсации Российской империи был передан знаменитый алмаз – «Шах», хранящийся сегодня в Алмазном фонде Московского Кремля. Николай I подарок благосклонно принял, и об инциденте быстро забыли. Но как же должна была провиниться Персия, чтобы столь дорого заплатить за свои ошибки? При этом необходимо отметить, что Грибоедов никогда не был тихим дипломатическим работником.

Как сказали бы сегодня, Александр Сергеевич являлся типичным представителем золотой молодежи своего времени. Смелым максималистом, не терпящим условностей. Он искренне любил сцену и тесно дружил с актрисами, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дипломатом писатель стал в достаточно юном 22-летнем возрасте, можно сказать, благодаря стечению трагических обстоятельств. В то время в Санкт-Петербурге блистала балерина Истомина. Из-за нее Грибоедов оказался втянутым в двойную дуэль. Он стал секундантом своего приятеля и соседа по квартире Завадского, хотя, по правде говоря, главным виновником дуэли был именно Грибоедов. Он неосторожно пригласил балерину «на чай» в тайне от ее любовника Шереметьева. Девушка не только приняла его приглашение, но и пробыла на квартире двух холостяков более двух суток. Вскоре последовала дуэль, причем секунданты также решили стреляться между собой. Шереметьев был убит, а секунданты, пораженные случившимся, стреляться передумали. Скандал произошел неимоверный.

Лучше в Персию, чем на каторгу

Чтобы уберечь Грибоедова от заслуженного наказания Семен Мазарович, поверенный России в Персии предложил ему отправиться «поработать» в Тегеран, пока дома не уляжется шум из-за дуэли с его участием. Тем не менее по дороге в Персию в Тифлисе Грибоедов столкнулся с секундантом Шереметьева – Якубовичем. Дуэль продолжилась. На этот раз никто не погиб, хотя Грибоедов был ранен в руку.

В Тегеране писатель всерьез увлекся дипломатией, осознав, что это его истинное призвание. После окончания русско-персидской войны Александра Сергеевича за безупречную работу назначили главой дипмиссии. В его задачу, в частности, входило заставить персидского шаха выплатить России все причитающиеся ей контрибуции. Как водится, платить персы не хотели. Ситуация накалялась.

Высокопоставленный беженец

В этот момент большая группа армян решила покинуть Персию и вернуться в Российскую империю. Со своей просьбой они пришли в дом Грибоедова. Среди желающих вернуться в Россию оказался Мирза-Якуб – евнух из гарема главного визиря Персии, в современных реалиях - премьер-министра страны. Разумеется, этот человек знал много самых интимных тайн из жизни высшей знати Персии. Выпускать его из страны персы категорически не хотели. Понимая, что как только армянин покинет стены посольства, его убьют, Грибоедов оставил Мирзу-Якуба у себя. Но очевидно, что тайны, которые он знал, были настолько велики, что персы организовали погром посольства. Правда, нужен им был вовсе не Александр Сергеевич, а злополучный армянин.

30 января 1829 года более 100 000 человек собрались у дома российского посланника и потребовали выдачи Мирзы-Якуба. Получив решительный отказ, толпа подстрекаемая людьми визиря, пошла на штурм дипмиссии. Погибли все дипломаты, а также 35 защищавших их казаков. Смерть дипломатов оказалась ужасной – их забили камнями. Тело же А.С. Грибоедова было настолько изуродовано, что его опознали только по следу от дуэльной пули на левой руке.