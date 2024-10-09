В России найден древний наскальный рисунок всадника на лосе

В Красноярском крае нашли древнее наскальное изображение. Фотографию артефакта опубликовало издание «Борус» в Telegram.

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Рисунок нанесен на скале охрой. Он представляет собой всадника верхом на лосе. Предположительно, он был сделан в Бронзовом веке.

Директор «Археологического исследования Сибири» Тимофей Ключников заявил, что изображения охрой редки в этой местности. При этом он отметил, что ученым известен один артефакт с похожим сюжетом — человеком верхом на лосе. Однако в том случае речь шла о фигурке, пояснил ученый.

«Можно предположить, что сам сюжет мог появиться под влиянием южных скотоводов», — сказал Ключников.

Ранее в Якутии впервые в истории нашли берестяные грамоты, в которых использовалась скоропись XVII века. В отличие от других подобных находок, текст в грамотах написан чернилами. Артефакт может иметь отношение к архиву, который был уничтожен пожаром 1700 года.