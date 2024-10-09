Очевидцы заметили медвежонка, оплакивавшего сбитую машиной мать

Медвежонка-сироту заметили на Камчатке бегущим по дороге в 100 километрах от места, где машина сбила его мать. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Оплакивавшего лежащую на трассе медведицу детеныша сняли на видео в понедельник, 7 октября. Сбитое животное нашли на 227-м километре Мильковской трассы. Неизвестный водитель скрылся с места происшествия. У медведицы осталось двое медвежат, один из них бродил возле матери и тыкался носом ей в бок, пытаясь разбудить. Другой, по рассказам очевидцев, прятался в кустах на обочине.

Как только новости об осиротевших медвежатах облетели местные СМИ, для них стали искать дом, потому что самостоятельно пережить зиму они не смогут. Однако Елизовский районный зоопарк отказался принять животных из-за отсутствия нужных вольеров. Не дождавшись реакции чиновников Минприроды, волонтеры взяли спасение медвежат в свои руки.

Они обратились в реабилитационный центр «Альфа» в Екатеринбурге, его руководитель согласился принять медвежат. Однако для отлова медвежонка нужны были документы, которые волонтеры получили лишь 9 октября. К этому моменту попавший на камеру медвежонок и его брат уже давно ушли от места аварии. Животных ищут с дронами и тепловизорами.

8 октября обоих медвежат видели идущими вдоль дороги. 9 октября проезжавший по трассе водитель заметил одного из них в 100 километрах от места трагедии. Однако, увидев машину, животное быстро убежало.

Водителя, который сбил медведицу, сейчас ищут.

Ранее в Тверской области медвежонок выбежал на трассу Москва — Санкт-Петербург и парализовал движение. Произошедшее попало на видео.