В России разгадали тайну происхождения скифов

Скифы — один из самых загадочных народов древности. Они оставили после себя впечатляющие археологические памятники на территории современной Украины, России и Казахстана. Однако, точное место зарождения их культуры долгое время оставалось загадкой для ученых. Кажется, ответить на этот вопрос смогли археологи России, Германии, Швейцарии и США в ходе совместной экспедиции в Туву.

Восточный след

В ходе раскопок кургана Туннуг 1 в Туве, ученые обнаружили убедительные доказательства того, что культура скифов зародилась гораздо восточнее, чем считалось ранее. В погребении, датированном IX веком до нашей эры, были обнаружены останки человека и 18 лошадей. Это свидетельствует о высоком социальном статусе умершего, ради погребения которого были принесены такие жертвы. Традиции подобных погребений весьма схожи с известными скифскими курганами.

Артефакты скифской культуры

Впрочем, сама по себе схожесть погребальных традиций еще не является прямым доказательством. Но кроме этого ученые обнаружили множество артефактов, выполненных в узнаваемом анималистической скифском стиле. Наличие же аналогичных находок на огромной территории от Тувы до Черного моря свидетельствует о том, что скифская культура была очень мобильной и быстро распространялась по степям Евразии.

Таким образом, открытие в Туве опровергло ранее существовавшую гипотезу о том, что скифы происходят из Центральной Азии. Родина их явно находилась гораздо восточнее, а уже на просторах причерноморских степей эта культура достигла своего расцвета.