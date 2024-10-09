Почему в СССР запрещали носить обручальные кольца

Обручальные кольца давно стали символом брачного союза и верности. Хоть носить супругам такие кольца вовсе не обязательно, многие считают этот обычай принципиальным. Однако в СССР было время, когда обручальные кольца запрещали. Несложно догадаться, что было это на заре существования страны. Но что не устраивало большевиков в этом безобидном способе выражения любви и верности?

Обручальные кольца в дореволюционной России

В дореволюционной России обручальные кольца имели особое значение. Влюбленные сначала обменивались помолвочными кольцами, а затем, во время церемонии бракосочетания, надевали обручальные. Кольцо, символизирующее бесконечную любовь, надевалось на безымянный палец правой руки. Более того, кольцо имело и защитное значение — считалось, что круг защищает от злых сил. Именно круговой линией защищал себя во время отпевания ведьмы семинарист Хома Брут в повести Николая Гоголя «Вий».

© «В ожидании шафера». Илларион Прянишников, 1891 г.

Но с приходом большевиков ситуация резко изменилась. Как и многое другое, что было связано с дореволюционными традициями, обручальные кольца оказались под запретом. Большевики видели в них не просто украшение, а символ суеверия и пережиток прошлого.

© Новобрачные. Российская империя, 1910-е годы

Почему большевики запретили обручальные кольца?

Одна из ключевых причин запрета заключалась в том, что кольца имели сакральное значение. Большевики боролись с любыми проявлениями религии и мистицизма, поэтому обмен обручальными кольцами считался глупым суеверием, неподобающим для нового социалистического строя. Даже несмотря на то, что Владимир Ленин сам обменялся кольцами с Надеждой Крупской, в начале 1920-х годов эта практика была объявлена пережитком прошлого.

© Владимир Ленин и Надежда Крупская

Кроме того, обручальные кольца изготавливались из драгоценных металлов, чаще всего из золота, что для советской власти было неприемлемо. Золото символизировало богатство, роскошь, буржуазные ценности — все то, что революция стремилась искоренить. Золотые кольца не вписывались в образ идеального советского гражданина — рабочего, крестьянина или служащего.

За кольцо — под арест

Запрет на ношение обручальных колец не был закреплен законодательно, но представители власти всячески старались следить за соблюдением новой идеологии. Начиная с 1920 года, милиция могла задерживать людей, на руках которых были обручальные кольца. Это часто происходило под предлогом проверки документов или в рамках борьбы с «подозрительными личностями».

Задержанных могли держать в отделении милиции в течение нескольких часов или даже дней, что превращало обычную профилактическую меру в настоящее наказание. В итоге многие «нарушители» соглашались снять кольца и «добровольно» передавать их в руки властей. Такая практика привела к тому, что обручальные кольца временно исчезли с пальцев советских граждан.

Вредная теория «стакана воды»

Запрет на ношение обручальных колец был лишь частью общей идеологической борьбы большевиков с брачными традициями. В начале 1920-х годов популярность набрала так называемая «теория стакана воды», которая обесценивала саму суть брака. Сторонники этой теории утверждали, что любовь — это всего лишь химический процесс, а секс — такая же простая потребность, как стакан воды для испытывающего жажду, которую можно утолить в любой момент.

© Иллюстрация к сценарию агитационной пьесы

Брак, по мнению сторонников теории, стал ненужным институтом, что привело к падению нравов в обществе. Женщинам разрешили прерывать беременность, нудизм и свободная любовь стали популярными, а с ними увеличились проституция и заболеваемость венерическими болезнями. Все это привело к снижению рождаемости, что шло вразрез с целями большевиков.

Ленин и его окружение осознали опасность подобных теорий и начали критиковать их, призывая вернуться к семейным ценностям. Впоследствии теория «стакана воды» была отвергнута, а с конца 1920-х годов советское общество начало снова говорить о важности семьи.

Переоценка брака и возвращение традиций

К 1930-м годам ситуация начала меняться. Сексуальная революция потеряла свои позиции, и государство постепенно стало восстанавливать институт семьи и брака. Одной из главных целей стало повышение рождаемости. В советской пропаганде все чаще звучали призывы к созданию крепких семей, воспитанию детей, а сам брак вновь приобрел важное значение. В 1935 году в СССР удалось завершить сексуальную революцию. Нарушителей норм советской морали начали привлекать к административной и даже уголовной ответственности.

Знаменитая фраза «Дети — цветы жизни» приписывается Максиму Горькому, хотя изначально она звучала как «Дети — живые цветы земли». Это выражение стало символом новой волны пропаганды семейных ценностей, и именно в этот период начали возрождаться брачные обычаи, в том числе и ношение обручальных колец.

Во время войны и сразу же после советским властям было не до урегулирования брачных вопросов. Люди расписывались в загсах, обменивались кольцами и праздновали свадьбы в узком кругу. Время было трудное и никто даже не думал о массовых мероприятиях с музыкой и толпой гостей.

Возвращение обручальных колец

Ситуация стала изменяться только в начале 50-х. Свадьба снова стала праздником, а кольца — символом верности и бесконечной любви. По стране прокатилась реформа, в ходе которой реорганизовали загсы. Из тесных унылых контор они переехали в просторные светлые помещения с церемониальными залами. В больших городах появились целые дворцы бракосочетаний, в которых одновременно могли заключать союз несколько пар.

© Свадьба космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева

Телевидение даже транслировало образцово-показательные бракосочетания. Одной из первых таких церемоний стала свадьба космонавтов Андрияна Николаева и Валентины Терешковой. На ней присутствовали даже члены правительства Советского Союза. Но пышно отпраздновать свадьбу с нарядами, «Чайками» и «Волгами», а также массовым застольем в стране могли немногие.

Нередко родители парня и девушки собирали деньги на скромную свадьбу целый год. Часто обручальные кольца не покупали, а изготавливали в ювелирных мастерских из золотых украшений, хранившихся в качестве семейных реликвий. Это неудивительно, ведь стоимость двух скромных колец могла превышать месячный заработок рядового советского гражданина. После свадьбы некоторые молодожены сдавали кольца в скупку, чтобы «отбить» хоть какие-то расходы.

Современное отношение к обручальным кольцам

Выходит так, что в СССР были два периода, в которых к кольцам относились по-разному. Сегодня же обручальные кольца снова стали неотъемлемым атрибутом свадьбы. Хотя их ношение в повседневной жизни не обязательно, большинство пар продолжают придерживаться этой традиции. Кольцо может символизировать как верность и любовь, так и семейный статус. Но для некоторых оно остается просто украшением.