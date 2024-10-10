Как Хрущева сняли за «культ личности», с которым он боролся

В интервью "РГ" научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) Андрей Сорокин рассказал, что одной из причин, по которой "разжаловали" главу КПСС Никиту Хрущева, стал "новый культ личности". Напомним, что в эти дни 60 лет назад, прямо накануне своего 70-летнего юбилея был снят со всех должностей и отправлен на пенсию один из самых противоречивых руководителей советского государства.

"Создание нового культа личности" - это ирония судьбы. В своем знаменитом докладе на XX съезде КПСС о "Культе личности и его последствиях" Никита Сергеевич говорил: "После смерти Сталина Центральный Комитет партии стал строго и последовательно проводить курс на разъяснение недопустимости чуждого духу марксизма-ленинизма возвеличивания одной личности, превращения ее в какого-то сверхчеловека"… И что же?

"Забавно, что один из выступавших даже на пленуме ЦК КПСС в октябре 1964 года, на котором принимали решение снять Хрущева, привел пример, что в 1952 году фотография Сталина на страницах газеты "Правда" появилась 4 раза, а Хрущева в том же издании за неполный 1964 год - 147. И это был серьезный упрек, поскольку столь значительного авторитета, как за Сталиным, за Хрущевым не значилось. А нескромность - очень даже", - говорит Сорокин.

Припомнили Никите Сергеевичу и то, что во время государственных визитов за рубеж он возил туда с собою свою многочисленную семью… Был год, когда Хрущев пропутешествовал за границей шесть месяцев.

"На пленуме во многом винили Хрущева персонально за отсутствие сдержанности, продуманных решений и импульсивность во время принятия внешнеполитических решений. Критиковали и за отношения со странами так называемого Третьего мира, когда, как указывалось, раздавались налево и направо подарки, поддержка и кредиты. Причем и тем государствам, в отношении которых не было никаких надежд, что они станут социалистическими", - добавил архивист.

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