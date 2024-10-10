Судьба «Дракона»: почему создателю уникального ракетного танка пришлось ругаться с Хрущевым?

Больше 100 лет назад, 21 июля 1922 года, родился конструктор Леонид Карцев, создатель легендарных танков Т-55, Т-62 и Т-72. Он же первый в мире предложил перейти с нарезных орудий на гладкоствольные, и благодаря ему СССР стал пионером современных танковых пушек, а уже впоследствии этот опыт переняли Европа и США. В послужном списке Карцева есть уникальный, единственный в своем роде танк ИТ-1 «Дракон», стрелявший не снарядами, а ракетами. Эксперимент удался, но не был оценен по достоинству. «Лента.ру» рассказывает историю разработки самого убойного оружия своего времени.

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«Они потребовали танк»

В конце июня 1960 года руководство «Уралвагонзавода» получило из Москвы указание срочно отправить танк ИТ-1 («Истребитель танков») на бронетанковый полигон. Название полигона и его местоположение держались в секрете. Проблема в том, что миновало только три года разработки, техзадание было достаточно сложное, многое приходилось делать с нуля, а значит, машина оставалась незавершенной.

Как отмечал главный конструктор «Уралвагонзавода» Леонид Карцев, на ИТ-1 еще не установили систему наведения ракеты, а она являлась ключевым ноу-хау. К тому же нужны были согласования со смежными КБ. В общем, мороки хватало.

Леонид Николаевич Карцев

Никаких возражений со стороны главного конструктора и директора завода Москва в лице Хрущева не принимала. Последний аргумент, что-де отправка с завода единственного образца опытной машины остановит работы по ее доводке и испытаниям, также не сработал.

Карцев оказался в ситуации между молотом и наковальней: с одной стороны — сиюминутная прихоть руководства, с другой — планы по доводке машины, которые рискуют улететь в тартарары. Москва согласилась продлить сроки разработки лишь на время отсутствия опытного образца ИТ-1 на «Уралвагонзаводе». Спорить бесполезно. В итоге кое-как собрали, водрузили неработающую ракетную установку и отправили танк вместе с бригадой испытателей на подмосковный полигон.

14 июля, за неделю до своего дня рождения, главный конструктор «Уралвагонзавода» Леонид Карцев получил срочную телеграмму, в которой ему предписывалось в кратчайший срок прибыть на станцию Красный Кут Саратовской области в войсковую часть под странным номером. Никто на «Уралвагонзаводе», да и вообще в Нижнем Тагиле о такой части не слышал.

Ситуация складывалась как в шпионском детективе. Понятно, что это как-то связано с ИТ-1. Но зачем в Красном Куте понадобился главный конструктор «Уралвагонзавода» — непонятно. До Саратова Карцев долетел на самолете, дальше — на поезде до указанной станции. Сойдя с подножки проходящего поезда, главный конструктор оказался в богом забытой деревне, где ничто не намекало на присутствие воинской части. Когда он спросил у дежурного по станции, как дойти до военного объекта, тот удивился, узнав, что тут, оказывается, есть такой объект.

Истребитель танков ИТ-1

История плавно становилась абсурдной. Дежурный по станции предложил спросить у местного участкового. Тот тоже ни о какой военной части не слышал, но вспомнил о некоем «местном капитане с рацией».

Капитан пояснил мне, что сначала предстоит ехать на поезде дальнего следования до станции Баскунчак, а затем 100 километров на местном поезде, который ходит раз в сутки по вечерам, и выйти на станции Капустин Яр. Так как время было позднее, капитан предложил переночевать у него. Я согласился. Наутро он посадил меня в поезд Москва -- Астрахань. Войдя в купе, я увидел двух знакомых мне полковников из ГРАУ. В разговоре выяснилось, что они едут туда же, куда и я, и их должна встретить машина Леонид Карцев

Зачем была нужна такая многоходовка, Карцев так и не понял. Возможно, дело было в секретности проекта.

Наконец мне стала известна цель поездки. Оказалось, что готовится большой показ военной техники руководству страны во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым и что наш ИТ-1 вместе с экипажем уже находится на полигоне Леонид Карцев «Воспоминания Главного конструктора танков»

Пикантность ситуации заключалась в том, что показ организовало Министерство обороны, и в случае, если бы все прошло хорошо, конструкторы были бы не нужны. Их пригласили на случай, если что-то пойдет не так, и тогда весь гнев Хрущева обрушится на главного конструктора «Уралвагонзавода» и начальство полигона. Правда, тридцатисемилетний Карцев, у которого за плечами была Великая Отечественная и семь лет на руководящем посту, и сам был не лыком шит.

«Спирт расходился для личной потребности»

Если сравнить жизненный путь с кузнечным делом, биография Леонида Карцева строилась методом горячей ковки. В его жизни не было места для рефлексии и просчитывания наиболее выгодных ходов. Но если посмотреть на его биографию ретроспективно, его путь выглядит логично — как хорошо прописанный сценарий.

Как и сотни других конструкторов, он вышел из крестьянской среды. Когда он, едва сойдя со школьной скамьи с аттестатом отличника, поступил в Ивановский энергетический институт, Гитлер после аншлюса и нескольких так называемых цветочных войн вторгся в Польшу, и разгорелась Вторая мировая. Многие прозорливые люди понимали, что пакт «Молотова — Риббентропа» призван лишь выиграть время, нужное для перевооружения Советской армии. Требовались специалисты, в первую очередь — офицеры среднего звена.

Со второго курса Карцева призвали в армию и отправили в Саратовское танковое училище, которое он с отличием окончил в 1942 году. Ситуация на фронте складывалась критическая: поражение Крымского фронта, окружение советских войск в результате Харьковской операции, к лету 1942 года немцы вышли к Волге, овладели частью перевалов Главного Кавказского хребта.

Карцева включили в состав свежесформированной 45-й гвардейской танковой бригады 1-й танковой армии. 30 ноября 1943 года танковая бригада вошла в состав действующей армии. Отличительным знаком бригады, в которую попал Карцев, были белые полосы-шевроны прямоугольной формы и ромб, в верхнем углу которого указывался цифровой номер бригады, а в нижнем — тактический номер машины.

Конвейерная сборка танков Т-34 на Уральском танковом заводе №183 (сейчас «Уралвагонзавод») в Нижнем Тагиле в годы Великой Отечественной войны

45-й танковой бригаде было суждено принять участие в решающих битвах и дойти до Берлина. Закалившись в боях, Леонид Карцев завершил войну в должности командира роты технического обеспечения.

Наступило мирное время, и теперь он точно знал, что хочет делать надежные боевые машины. В 1949-м Карцев окончил Военную академию бронетанковых войск имени Сталина и получил распределение на «Уралвагонзавод». На предприятии не хватало всего: материала, бюджета, специалистов. Страна восстанавливалась, а многие технари, попавшие в Нижний Тагил по эвакуации, вернулись в центр.

Тем не менее «Уралвагонзавод» готовился стать танковым предприятием номер один. Карцев отмечал, что даже при всех трудностях работа спорилась, что в его КБ гармонично сочетались «опыт бывалых и задор молодых». Первое время некоторые части танков собирали вообще в вагонном цехе, работали сверхурочно, и однажды Карцеву стало интересно, откуда такой энтузиазм, ведь при большой нагрузке все сдавали в срок, а брака не было. Нонсенс.

После сдачи заказа начальник цеха Журавский раскрыл секрет: кто-то из технологов записал в карту сборки расход 25 литров спирта на каждый агрегат. По технологии в этом не было никакой необходимости, и спирт расходился для личной потребности. Вот что оказалось стимулом... Леонид Карцев «Воспоминания Главного конструктора танков»

Работа на предприятии сопряжена с постоянным стрессом: ответственность перед властью накладывалась на профессиональную гордость. История про спирт не столь уникальна. Подобные рассказы встречаются в мемуарах ракетчиков, танкостроителей и других специалистов, формировавших отрасль в послевоенное время.

Еще один момент — немногословность как профессиональное качество. В этой среде не принято размениваться на слова. Ходила легенда об одном молодом специалисте, который, дабы показать себя с выгодной стороны, приготовил для начальства доклад, как ему казалось, лаконичный и по делу. После пятиминутной речи ему сказали: «Ну и болтун же ты, браток. Можешь идти…» И непонятно — то ли молодец, то ли дурак набитый.

Сам Карцев не чувствовал усталости и выгорания. Он отмечал, что как начинающему конструктору ему в охотку любая работа. В конце января 1953 года устанавливал новый стабилизатор пушки «Горизонт» в танк Т-54, вычерчивал трассу гидрошлангов, от гидроусилителя к силовому цилиндру. Ему уже доверяли серьезную работу. И доработка Т-54, который сменил легендарную «тэ-тридцатьчетверку», стала своего рода экзаменом на профпригодность.

Т-54. Тактические занятия на танкодроме

Однажды Карцева вызвал на ковер директор «Уралвагонзавода» Иван Окунев.

«Он хмуро посмотрел на меня и спросил: "Танки знаешь?" Я смущенно ответил: "Видимо, знаю. Окончил в 1942 году с отличием танковое училище, на фронте был танковым механиком, после войны с золотой медалью окончил бронетанковую академию, четвертый год работаю конструктором в танковом КБ"», — вспоминал Карцев.

Окунев сказал, что назначает его главным конструктором завода. На тот момент Леониду Карцеву был 31 год. Первым полностью самостоятельным проектом стал опытный танк «Объект 140». В серию не пошел, но оказался бесценным опытом для главного конструктора и для «Уралвагонзавода».

Первый самостоятельный танк Карцева «Объект 140» (в серию не пошел)

Под его руководством были созданы Т-55 различных модификаций, Т-62, Т-72. А в 1957 году Хрущев яростно поддержал идею создания первого в мире ракетного танка ИТ-1 «Дракон». Не было референсов, на которые можно было бы ориентироваться, и, пройдя через многие трудности, Карцев и его подчиненные создали эту машину.

А теперь вернемся в 1960 год на полигон Капустин Яр, где Карцев встретился с Никитой Хрущевым.

«Барабан не годится!»

Как было сказано ранее, ИТ-1 («Объект 150») был еще не готов, и руководству представили недоработанный опытный образец. Хрущев славился стремлением навязывать свое мнение даже в тех областях, в которых он ничего не понимал. Хрестоматийной стала выставка авангардистов, на которой он, оперируя словами «дерьмо», «мазня» и другой непечатной лексикой, разнес в пух и прах лучших художников своего времени, заявив, что его внук нарисует лучше.

Главный редактор газеты «Правда» Павел Сатюков, секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, президент Академии художеств СССР Владимир Серов и член политбюро ЦК КПСС Михаил Суслов (слева направо на первом плане) на выставке художников-авангардистов студии «Новая реальность» в Манеже, Москва. 1 декабря 1962 года

Военным тоже приходилось несладко. Карцев вспоминает, как июльским утром он и другие конструкторы поехали на полигон. Образцы на бетонных постаментах, перед каждым брезентовый навес, в тени — стулья для высших лиц и столики с прохладительными напитками. Решалась судьба тяжелых танков, и именно после этой выставки Хрущев запретит принимать на вооружение танки массой свыше 37 тонн, похоронив советскую программу танков-тяжеловесов. Но с ИТ-1 — разговор особый. Все-таки ноу-хау, шанс утереть нос американцам.

Доклад по танку ИТ-1 читал начальник полигона Иван Кобраков, Карцев стоял чуть поодаль.

«После доклада экипаж ИТ-1 должен был "выдать" наружу пусковую установку с макетом ракеты, крылья которой должны были раскрыться, а находящемуся внутри машины конструктору Добисову следовало с помощью пульта управления "покачать" ракетой вверх и вниз», — вспоминал Карцев.

В день показа стояла невыносимая жара, и генсек был явно не в духе. За пять минут до подхода к ИТ-1 он разнес каких-то специалистов. После демонстрации возможностей танка ИТ-1 Хрущев неожиданно спросил, можно ли сделать так, чтобы крылья ракет раскрывались в воздухе. Ему кто-то нашептал, что так будет правильнее.

Истребитель танков ИТ-1 в боевом положении

Начальник полигона растерялся, и тогда на авансцену вышел Карцев, который сказал, что нет, не может. Тогда Хрущев поставил в пример КБ Челомея, которого вскоре поставят заниматься баллистической ракетой УР-100 (дав ему в качестве сотрудника сына Хрущева), и неожиданно сказал, что внутри танка должен быть барабан с ракетами. На это Карцев, у которого танк и так выпил немало крови, не сдерживая себя, крикнул: «Барабан не годится!»

Между Хрущевым и Карцевым разгорелся спор. Победил Карцев, и после Хрущев даже пожал ему руку — редкий случай

Многие тогда переживали за его судьбу, зная самодурство генсека. Но обошлось. А год спустя в том же Капустином Яре Карцев пытался отстоять танк Т-62 («Объект 167»), но тот проиграл еще сырому Т-64. После того эпизода пошли слухи, что Карцев подрался с Хрущевым. А родилось все из брошенного вскользь командующим Сухопутными войсками маршалом Чуйковым: «Вон Карцев брал за грудки самого Хрущева, и то ничего не получилось!»

Несмотря на разногласия с лидером страны, Карцев хорошо отзывался о нем, хвалил его инициативу с Совнархозами, на короткое время заменившими министерства, и отмечал, что там царил дух подлинного демократизма. Ведомства дружили между собой, никто никому палки в колеса не вставлял.

Ракетный танк ИТ-1

И здесь ключевой момент истории с танком ИТ-1. Задуманный и разработанный при Хрущеве, он был принят на вооружение при Брежневе, но срок его оказался недолог. И все из-за межведомственных интриг.

Судьба советского «Дракона»

ИТ-1 стоит в одном ряду с мегапроектами эпохи оттепели — с хрестоматийной кукурузой, совнархозами, освоением целины, Царь-бомбой, атомными звездолетами, мирным атомом на службе народного хозяйства. Идея «Истребителя танков» произрастает из двух точек: из нелюбви генсека к танкам в принципе и из-за увлечения ракетами. В конце 50-х он собирался заменить все классические танки на машины с противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Для того времени эта идея столь же революционна, сколь и утопична.

Как показала практика, танки с пушками незаменимы. Но сделать для разнообразия танкового парка одну-две экспериментальных модели можно. Предыстория проекта такая. В 1957 году было подписано постановление Совмина о создании истребителей танков. Было несколько проектов, включая «Объект 287» Кировского завода и «Объект 775» Челябинского завода. Но до серийного производства добрался только «Объект 150» — ИТ-1.

Изначально требовалось, чтобы танк поражал ракетой цель с 2-3 километров. Чтобы пробивал броню толщиной в 250 миллиметров под углом в 60 градусов. Причем должен делать это в любое время суток. А желательно это делать на ходу. Поскольку ни один из имеющихся ПТРК не подходили для установки на этот танк, параллельно разрабатывались сам танк и ракетная установка к нему.

В итоге помимо КБ «Уралвагонзавода» над машиной работали специалисты десятка КБ и профильных НИИ. За ракету отвечало ЦКБ-14 из Тулы, а за системы наведения — ОКБ-16 конструктора Нудельмана. Как пишет исследователь Барятинский, ИТ-1 делался на базе узлов и агрегатов танка Т-62.

По ходу создания ИТ-1 пришлось решить множество проблем. Некоторые решения приходили внезапно из-за внешних условий.

«Однажды зимой мы столкнулись с непредвиденным явлением. Накануне прошел снег и тонким слоем покрыл машины. Когда ракета стала сходить с пусковой установки, истекающие из ее сопл газы подняли с носа корпуса танка мокрый снег, который запорошил входное окно прицела. Управление ракетой стало невозможным. Пришлось устанавливать стеклоочиститель прицела по типу автомобильного, который включался в работу автоматически при сходе ракеты с пусковой установки», — вспоминал Карцев.

И таких ситуаций были сотни. В итоге вышел танк со следующими характеристиками. Это был предел возможностей на то время.

Характеристики танка ИТ-1 По данным исследователя Барятинского, у машины ИТ-1 сварной корпус, литая башня полусферической формы с выдвижной установкой комплекса ракетного управляемого вооружения и механизмом заряжания, вмещающим в себя 12 управляемых ракет. Плюс три дополнительных ракеты. Система наведения ракет — радиокомандная полуавтоматическая. Благодаря ряду ухищрений удалось сделать танк легче 37 тонн. Боевая масса ИТ-1 составила 34,5 тонны. Экипаж состоит из трех человек. Но наводчиков впору было переобучать — настолько все сложно. Вооружение: комплекс 2К4 «Дракон», а также пулемет ПКТ калибра 7,62 миллиметра. «Дракон» оснащен стабилизатором вооружения — 2ЭЗ, работающим в двух плоскостях. Прицелы: перископический 1-ОП2, ночной 1ПН12. Толщина брони: лоб корпуса — 100 миллиметров, борт — 80, башня — 206. Силовая установка представлена 12-цилиндровым дизелем В-55А с жидкостным охлаждением. Мощность двигателя 580 лошадиных сил. Емкость основных топливных баков — 695 литров. Плюс снаружи справа монтировались три наружных топливных бака общей емкостью 285 литров. Машина довольно прожорливая. Подвеска — индивидуальная торсионная. В каждой гусенице — 96 траков шириной 580 миллиметров, шаг трака 137. Максимальная скорость танка 50 километров в час. Запас хода — 470 километров. ИТ-1 «Дракон» оснащен радиостанцией Р-123 и переговорным устройством Р-124. Скорострельность КУВ 2К4 «Дракон» — до 5 выстрелов в минуту, прицельная скорострельность — 2,5 выстрела в минуту при стрельбе на максимальную дальность в 3 километра.

На финальном испытании ИТ-1 вышла еще одна курьезная история с участием Хрущева. Тогда об одном офицере с полигона Капустин Яр, Геннадии Пастернаке, ходила молва: «Пастернак долгое время был единственным, кто мог стрелять танковой ракетой». И это правда. Мало кому было под силу обуздать «Дракона». На финальных стрельбах Пастернак поразил три цели подряд. После этого Хрущев воскликнул: «Если ракеты так здорово стреляют, зачем вообще нужны эти танки». Эту мысль он еще раз повторил на Всемирном фестивале молодежи и предрек смерть танков. Потом он вообще сказал, что танки обязаны зарываться в землю как кроты, но это другая история. Затем Хрущева сместили, а традиционные танки никуда не делись.

Жертва межведомственной борьбы

На вооружение ИТ-1 приняли уже при Брежневе, в 1965 году. Под ИТ-1 создали два батальона — в Белоруссии и в Прикарпатье.

А потом на ИТ-1, по воспоминаниям Карцева, ополчились Главное автобронетанковое управление (ГАБТУ) и Главное ракетное управление (ГРАУ). Было решено, что в столь сложной машине нет необходимости. Тем более что в эти батальоны мало кто хотел идти. По словам Карцева, офицеры не видели перспективы роста, в отличие от линейных танковых частей. А наука управления таким танком мудреная и не до конца изученная. В конце концов батальоны ИТ-1 расформировали, а танки благодаря их характеристиками переоборудовали в тягачи. Многообещающий ИТ-1 «Дракон» ни разу не повоевал, да и на экспорт он так и не пошел.

В 1968 Карцев повздорил с начальством, был уволен, после чего переехал в Москву. Версий много, одна из них — желание нового начальства «Уралвагонзавода» выслужиться перед центром. Карцев занял должность зампредседателя научно-танкового комитета ГАБТУ, затем перешел в НИИ двигателей. И там его таланты нашли применение в полной мере.

На выставке трофейного оружия в Каире после войны с Израилем. Слева направо: капитан Талат — переводчик, военный атташе в Египте контр-адмирал Николай Ивлев и Леонид Карцев. На заднем плане — трофейный израильский танк М48. 4 декабря 1973 года

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Подводя итоги по ИТ-1, можно сказать, что это был полезный опыт для танкостроения в целом. Высокие требования по ракете и комплексу привели к ускоренной эволюции оружейной мысли, и идеи, примененные при создании ИТ-1, в дальнейшем реализовались в комплексах ПТРК второго и третьего поколений.

Работая над истребителем танков ИТ-1, и я, и весь дружный коллектив КБ «Уралвагонзавода» приобрели много новых друзей, подлинных энтузиастов конструкторской мысли, воспоминания о совместной работе с которыми для меня очень дороги Леонид Карцев

Т-72 по пути на парад Победы на Красной площад

Тем не менее сам конструктор остался в истории разработчиком Т-72, за который его, впрочем, не наградили из-за конфликта с начальством. Сегодня понятие «ракетный танк» используется более гибко. Зачастую так называют обычные танкам с возможностью запуска ПТУР как дополнения к пушке. Примеры: американо-немецкий прототип MBT-70, американский M551 Sheridan и французский легкий танк AMX-13. К этой же категории относятся Т-64, Т-72, Т-80, Т-84 и Т-90.