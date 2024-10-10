Раскрыта тайна замурованных окон в здании Госбанка

Красный дом на Красном проспекте – самое закрытое и знаменитое здание в городе. В Госбанк впускают только через специальные шлюзы. Как рассказали в Сибирском ГУ ЦБ РФ, так было не всегда. Раньше в Госбанке проводили городские елки, а для безопасности и защиты от воров даже строили специальные лестницы. Как хранят деньги в банке, и почему окна со стороны Вокзальной магистрали пришлось замуровать, выяснил корреспондент VN.ru.

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Красный шедевр конструктивизма, построенный архитектором Крячковым специально для Госбанка в 1930 году – объект почитания всех историков архитектуры советского периода. Многие туристы специально приезжают в Новосибирск ради Госбанка и еще пары подобных зданий в центре города. При этом шедевр построили по остаточному принципу – в сжатые сроки и по срезанной смете. С задачей возвести храм финансов на скромные советские деньги, справился только Андрей Крячков.

«Молодая, амбициозная советская власть решила – отдельному зданию быть. Объявили всесоюзный конкурс на проект, поступило 25 вариантов. Выбрали победителя, но воплотить этот проект в жизнь не удалось. К тому времени уже сократили объёмы строительства и смету на будущую постройку. Пригласили известного архитектора Крячкова и сказали: «Андрей Дмитриевич, конкурсные работы оставить без внимания нельзя. Смета такая-то». Андрей Дмитриевич подумал, и вот уже зданию 94 года», – рассказывает сотрудница Сибирского ГУ ЦБ РФ Валентина Поддубная.

Здание в виде неполной буквы «П» везде фигурирует как Г-образное. Про крыло Госбанка, выходящее фасадом на Вокзальную магистраль, всегда умалчивали. Как рассказывает Валентина Поддубная, именно здесь до 2019 года хранили деньги. Секрет охраны денежного хранилища не раскрывают до сих пор. По легенде, окна, выходящие на Вокзальную магистраль, замуровали не от воров, а от птиц.

«Многие считают, что хранилище – это какой-то подвал. В этом крыле деньги хранили на 2 этаже. Точно известно, что был такой факт, когда сигнализация сработала после того, как птица разбила какую-то часть окна. И вот, то ли от злоумышленников, то ли от птиц решили сделать эту часть не стеклянной», – добавила Валентина Поддубная.

С 2019 года всю денежную наличность хранят в отдельном огромном здании на улице Станционной. Как рассказывают в банке, туда допущена лишь ограниченная часть сотрудников. Купюры укладывают в специальные кассеты и хранят на стеллажах, где все автоматизировано. Про тайные банковские подвалы с закодированными дверями в банке не распространяются.

Тайное крыло с денежным хранилищем и замурованными окнами соседствовало с парадным белым залом в главном корпусе Госбанка. Сюда свободно заходили новосибирцы по своим денежным делам, здесь же проводили городские новогодние елки. Сотрудники банка гордятся залом, со всех сторон освещенным солнцем, и парадной трехмаршевой лестницей с портретами управляющих. Загадку знаменитой лестницы не смогли разгадать даже знатоки «Что? Где? Когда?». Деньги клуба заработала новосибирская школьница.

«Все её ступеньки по глубине и высоте разные от 13 до 15 сантиметров. Спускаться и подниматься можно только очень осторожно, осознанно и обдуманно. Так как здесь проводились кассовые операции, это была дополнительная мера безопасности, чтобы сбить ход злоумышленников и замедлить их, ведь бежать и не споткнуться на такой лестнице невозможно. Еще на этапе преступного замысла, поднимаясь по лестнице, у злоумышленников был шанс передумать», – объясняют в банке.

Уже много лет холл Госбанка украшает бюст архитектора Крячкова. Вдоль трехмаршевой лестницы висят портреты управляющих государственным финансовым учреждением. Историю самого закрытого здания для пролетарских капиталов, историю денег и финансовой системы страны сейчас рассказывают на экскурсиях всем желающим в Новосибирске. После долгого периода изоляции красный дом Госбанка современный нам Банк России приоткрыл для жителей города и туристов. Попасть сюда можно по предварительной регистрации на сайте музея Банка России museum.cbr.ru или по приглашению. Очередь на месяц-два вперед. Можно увидеть не только здание и музей финансовой истории, но и повысить свою финансовую культуру. Несмотря на то, что деньги здесь не держат, здание по-прежнему считается самым охраняемым в городе.