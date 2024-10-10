Как удалось раскрыть тайну «беременной» звездной системы

В науке бывает так, что, казалось бы, хорошо известное явление или объект раскрываются с совершенно неожиданной стороны. На этот раз так произошло со звездной системой WL 20, расположенной в созвездии Змееносца. Телескоп «Джеймс Уэбб» позволил астрономам взглянуть на этот объект под совершенно новым углом.

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Внутри облака пыли

WL 20 уже долгое время привлекала внимание ученых. Расположенная в сердце огромного звездного облака, она была скрыта от глаз обычных телескопов плотным слоем космической пыли. Однако, благодаря инфракрасному зрению телескопа «Джеймс Уэбб», ученым удалось пробить эту завесу и раскрыть удивительные детали этой звездной системы.

Тесная пара

Одним из самых сенсационных стал факт того, что WL 20 на самом деле не одиночная звезда, как считалось ранее, а двойная система. Две относительно молодые звезды, образовавшиеся всего несколько миллионов лет назад, тесно связаны друг с другом гравитацией и окружены дисками из газа и пыли, в которых в будущем могут появиться планеты.

Космические ясли

Инструмент MIRI, установленный на телескопе, позволил ученым наблюдать мощные струи газа, вырывающиеся из полюсов звезд. Это свидетельствует о бурных процессах, происходящих в молодой звездной системе. Ну а диски из газа и пыли, окружающие звезды, по всей видимости станут местом, где сформируются новые космические объекты. Используя образный язык, можно было бы сказать, что звездная система WL 20 сейчас «беременна».