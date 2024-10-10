Операция «Бриллиант»: как Моссад украл советский сверхзвуковой истребитель

В годы Холодной войны Израиль и США часто объединяли свои усилия в тайной борьбе с СССР. Операций было много, успешных и не очень. Но одна, под кодовым названием «Бриллиант», может считаться блестящей без преувеличений. Правда, помог израильтянам и американцам не профессионализм, а предательство.

В начале 60-х годов Израиль был на пороге очередной арабской войны и остро нуждался в эффективной тактике воздушного боя. Но для работы над новыми методами нужно было знать врага «в лицо». Соперники израильтян получали оружие из СССР. И одним из наиболее опасных считался новый боевой самолет МИГ-21.

Две неудачные попытки похитить МиГ-21

Американцы также хотели заполучить для изучения революционный на то время сверхзвуковой истребитель, поэтому всячески поддерживали союзников. Были предприняты две попытки угона самолетов у противника. Однако оба раза закончились неудачами.

В первый раз летательный аппарат успешно похитили. Однако на поверку он оказался совершенно другим самолетом — ЯК-11. А второй раз все шло как по маслу, но в последний момент ключевая фигура операции — арабский летчик, отказался от участия в опасном деле.

В апреле 1965 года предстоящая война с коалицией арабских стран была очевидна. Тогда командующий ВВС Израиля генерал Эзер Вейцман обратился к директору Моссад Меиру Амиту с настоятельной просьбой закончить начатое и выкрасть МИГ-21. Разведка снова начала работать над непростой задачей, но уже глядя на нее под другим углом.

В поисках предателя

На совещании в Моссад решили, что поиск предателей среди летчиков-мусульман бесперспективен. Тогда начали искать человека, исповедующего христианство или иудаизм. Когда поиск кандидатур был в самом разгаре, нужный израильтянам человек сам вышел на связь. Свои услуги предложил иракский еврей Иосиф Шемеш. Он был одним из немногих, кто отказался в свое время уехать из Ирака на историческую родину.

Нет, Шемеш не был военным летчиком и даже никогда не сидел в кабине МИГа. Он был обычным слугой в доме христиан-ассирийцев по фамилии Редфа, а вот они имели дело с авиацией. Один из членов семьи, Мунир Редфа, был военным летчиком. Он был не прочь покинуть Ирак на боевом самолете. Ведь в это время в стране как раз начались гонения на христиан.

Самолет за полмиллиона

Но семья Редфа была непростой — это был очень зажиточный клан, которому принадлежало большое количество недвижимости. Предстояло переместить их всех в Европу и компенсировать при этом все связанные с бегством потери. Стороны сошлись на 500 тысяч фунтов стерлингов. При этом половину суммы обещали выплатить авансом. Первый транш получил выехавший в Швейцарию дядя Мунира. Он пользовался в Ираке большим доверием властей и отправился в Европу под видом лечения.

© Руководил операцией «Бриллиант» глава Моссада Меир Амит

После этого агенты Моссада передали Муниру Редва израильский паспорт на имя Моше Мизрахи и вывезли перебежчика в Израиль. Там его летные навыки проверил лично главный разведчик ВВС Израиля — Иешаягу Баркат, который остался очень доволен тем, как Мунир управляется с реактивными истребителями. Было назначено время операции, которая получила кодовое название «Бриллиант».

Вылет Синей птицы

План состоял из двух частей. Первая называлась «Синяя птица». Это была операция по переброске членов семьи Редфа из Ирака в безопасное место. Вторая часть — «Бриллиант», была связана конкретно с угоном самолета. В начале лета супруга Мунира Редфа вместе с детьми поехала отдыхать на север страны, в предгорья Курдистана. Это была не первая такая поездка и поэтому она не вызвала ни у кого подозрений.

Курдские повстанцы помогли женщине и двум детям достичь границы Ирака. Там семью встретил вертолет, который перевез их в Иран. Оттуда все отправились самолетом в Европу и на этом операция «Синяя птица» завершилась. Началась вторая фаза — самая ответственная. Сначала Мунир перевелся на военную базу возле Багдада, где находятся несколько МИГ-21. Там он усердно стал изображать дисциплинированного и ответственного летчика.

Как Бриллиант отправляли в корону

16 августа 1965 года Редфа дает задание техникам заправить полные баки. Он ссылался на то, что ему предстоит сложный и продолжительный тренировочный полет. После заправки Мунир Редфа поднимает истребитель в воздух и направляется на запад. Он игнорирует указания иракских диспетчеров и угрозы командиров, а затем и вовсе отключает рацию.

У границ Израиля на высоте 6,7 км перебежчика встречают два самолета, пилотируемые летчиками Басперо и Шеффером. Они сопровождают МИГ-21 с бортовым номером 534 до самой посадочной полосы военной базы в Хацоре. В штаб-квартиру Моссада поступает короткое сообщение — «Бриллиант в короне», что означает успешное завершение операции.

Для Мунира в этом деле самым сложным было покинуть кабину МИГа. А все потому, что тогда у израильтян не было трапов, подходящих по высоте и конструкции. В итоге из положения вышли, подогнав к истребителю пожарную машину с лестницей. Задание было выполнено и победу праздновали как в Израиле, так и в США.

Предательство не принесло счастья

Судьба Мунира Редфа, нарушившего присягу и предавшего свою страну, была незавидной. Моссад помог ему перебраться в Европу и выплатил остаток причитающейся суммы. Казалось, бывший летчик мог жить и не тужить. Однако оказался, что в чужой стране он не нужен. Деньги быстро закончились, а жена так и не смогла адаптироваться к жизни в другой культуре. А еще супруга постоянно пилила Мунира, считая, что он продешевил.

Последующие годы жизни Мунира были наполнены поиском денег и постоянными семейными скандалами. В итоге он умер от сердечного приступа через 20 лет после своего бегства из Ирака.Очень скоро вслед за ним на тот свет отправилась и сварливая жена. Дети и внуки предателя так и живут в Европе. И их до сих пор охраняют от возможного возмездия бывших земляков агенты израильской разведки.

© Мунир Редфа

Шестидневная война, состоявшаяся в 1967 году, показала, что операция «Бриллиант» была проведена не зря — израильтяне бойко отразили воздушные налеты арабов и нанесли им ряд мощных контрударов. Можно сказать, что именно ВВС Израиля решили судьбу войны, за что получили мировое признание. Получил свою долю славы и Моссад — именно в 60-х об израильской службе разведки заговорили как о профессионалах самого высокого класса.

Нужно упомянуть, что сверхсекретный МГ-21 едва не стал добычей НАТО в 1967 году, когда советский пилот по ошибке посадил свою машину на аэродроме в ФРГ. Правда, он успел исправить ошибку.