Раскрыты подробности случившегося 1000 лет назад мощнейшего извержения вулкана

Ученые исследуют древнее извержение вулкана Чанбайшань-Тяньчи, чтобы понять будущие риски, связанные с мощными природными катастрофами.

© Naukatv.ru // Вулканическое озеро Тяньчи (Небесное озеро)

В 946 году нашей эры случилось мощнейшее извержение вулкана Чанбайшань-Тяньчи, расположенного на границе Китая и Северной Кореи. В результате в атмосферу были выброшены десятки кубических километров магмы, что вызвало мощное наводнение из озера на вершине вулкана. Валуны и более мелкие камни, которые были смыты с верхних склонов вулкана, до сих пор свидетельствуют об этом наводнении.

Чанбайшань-Тяньчи, или по-корейски Пэктусан, может извергнуться снова, поэтому вулканологи стремятся понять, какие риски он представляет. Команда ученых изучила слоистые отложения вулкана. Работа предполагает, что из кальдеры вулкана вытек по меньшей мере один кубический километр воды. Это вызвало эрозию осадочных пород со скоростью до 34 метров в час на протяжении примерно 3 часов. Научная статья вышла в журнале Water Resources Research, сообщает Американский геофизический союз.

Исследователи также пришли к выводу, что извержение состояло из двух фаз, между которыми произошло наводнение. Авторы предложили три альтернативных сценария. В первом вода просто переполнила край кальдеры в ответ на подъем магмы изнутри. Во втором — землятресение, вызванное извержением, обрушило внутреннюю стенку кальдеры в озеро, вызывая его переполнение. И в третьем — дожди, выпавшие перед событием, заполнили кальдеру до краев и ослабили край кратера, что позволило воде вылиться наружу.