От «Катрины»» до «Эндрю»: самые смертоносные ураганы за всю историю наблюдений

Ураганы считаются одним из самых страшных явлений природы. Показательно, что топ-5 наиболее мощных ураганов за всю историю наблюдения за погодными явлениями пришлись на последние десятилетия. Их жертвами стали более 5 000 человек. Вот эта "смертоносная" пятерка: "Катрина", "Харви", "Мария", "Ирма", "Эндрю". Чем отметился каждый из них?

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"Катрина"

Ураган "Катрина" обрушился летом 2005 года на побережье США. Из-за шквальных порывов ветра, которые достигали 280 км/ч, и наводнения жилья лишились почти 700 000 человек. Новый Орлеан на 80% ушел под воду. По официальным данным, "Катрина" унесла жизни 1836 человек. Экономические потери США оценили в 125 миллиардов долларов.

"Харви"

Ураган "Харви" в августе 2017 года обрушился на США. Порывы ветра достигали 215 км/ч. Жертвами стали от 83 до 107 человек. Ураган стал ударом и по экономике США - ущерб оценивается все в те же 125 миллиардов долларов.

"Мария"

Ураган "Мария" случился в том же 2017 году. Он пришел в сентябре, следом за "Харви". Тропический циклон обрушился на Карибы, особенно Доминику и соседние острова, затем достиг Пуэрто-Рико, где и причинил больше всего вреда. От урагана погибло, по меньшей мере, 2975 человек. Экономический ущерб составил около 90 миллиардов долларов.

"Ирма"

Ураган "Ирма" разразился прямо перед появлением "Марии" рядом с островами Кабо-Верде. Он сформировался 30 августа 2017 года и быстро направился в сторону Карибского моря. Стихия обрушилась на Барбуду, Сен-Бартелеми, Ангилью, Багамы и другие находящиеся неподалеку острова. Досталось также и Кубе, и Пуэрто-Рико. В конце концов, "Ирма" добралась до Флориды. Максимальная скорость ветра достигала 298 км/ч. "Ирма" унесла жизни как минимум 134 человек. Суммарный ущерб экономике разных стран превысил 77 миллиардов долларов.

"Эндрю"

Ураган "Эндрю" ударил в августе 1992 года, зацепив Багамские острова, Флориду и Луизиану. Именно "Эндрю" до появления "Катрины" считался самым разрушительным тропическим циклоном, который видели Соединенные Штаты. Порывы ветра достигали 280 км/ч. Но миллионы людей пострадали не от шквального ветра, а от последовавших за ним наводнений и других последствий. Серьезно повреждено более 100 000 домов. Погибли, по меньшей мере, 26 человек. Ущерб составил 34 миллиардов долларов.