Обеспечь себе сладкую жизнь: народные приметы на десятое октября

В народном календаре 10 октября называется днем Савватия Соловецкого, или Савватия Пчельника. Рассказываем, какие существуют народные приметы, предназначенные для того, чтобы не навлечь на себя беду и обрести удачу.

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На Руси к этому числу заканчивались пчелиные девятины. Так называли девять дней, в течение которых нужно подготовить ульи и пчел к зиме. Пчеловодство и бортничество считались делами, требующими нравственной чистоты, которой обладают маленькие дети. Считается, что 10-го числа грешно заниматься другой работой.

Прошло уже много веков, но за это время множество примет не только появилось, но и укоренилось среди людей. Конечно, 10 октября практически все они связаны с медом.

С давних времен существует традиция печь медовые пряники и раздавать их только членам семьи. Лакомство съедают утром, а крошки отдают птицам. Согласно народному поверью, такой обычай приносит в дом достаток и благополучие.

Прочую сдобу принято раздавать нуждающимся. Тогда жизнь будет сладкой.

Если мед случайно попал незамужней девушке на волосы, это может привести ее к удачному браку.

Если замужняя женщина испачкает волосы медом, это может привести ее семью к богатству.

Считается, что пчелы жалят только злых людей. Если человека укусила пчела в этот день, скорее всего, у него есть завистник.

Что нельзя делать 10 октября

Запрещается работать и наводить порядок в доме;

В этот день не принято стричь волосы. Считается, что так можно укоротить себе жизнь и «отрезать» здоровье;

Деловые предложения, какими бы выгодными они ни были, принимать не стоит. Отложите принятие решения на другой день;

Крупные покупки и сделки лучше не совершать. Этот четверг считается слишком рискованным для финансовых дел.

Именины 10 октября празднуют Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор и Дора. Люди, которые родились 10 октября, как правило, очень осторожны и являются стратегами, поэтому они легко добиваются успеха и знают, как правильно вести финансовые дела.