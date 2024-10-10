След императора: как в русских поездах появились подстаканники

Чай в стаканах с подстаканниками давно уже стал классикой железнодорожного транспорта. Сейчас, когда вокруг царит одноразовая посуда, подстаканники встречаются реже, но при СССР они царили в купе и плацкартах безраздельно. Многие даже считают, что удобную металлическая подставка с ручкой придумали в советские времена. Но это не так — изобрели подстаканник еще в Российской империи.

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Оспаривать тот факт, что подстаканник появился в России, не берется никто. А вот версий его изобретения существует несколько. Наиболее популярна «графская» история этого аксессуара. Создание подстаканника приписывают графу Сергею Юльевичу Витте — российскому государственному деятелю, дипломату и организатору железнодорожного транспорта в Российской империи.

© Сергей Юльевич Витте

Витте происходил из старинного курляндского рода, но графом был только во втором поколении. Его отец, Юлий Федорович, получил дворянство за заслуги перед отечеством, а вместе с ним стали графами и три его сына. С юных лет Сергей Витте испытывал тягу к железнодорожному делу. Ему даже было неважно, где и как он служит, лишь бы это происходило рядом с локомотивами и рельсами. Сам он писал об этом так:

«Так, я сидел в кассах станционных, грузовых и билетных, затем изучал должности помощника начальника станции и начальника станции, потом контролера и ревизора движения; затем занимал должности на различных станциях, где преимущественно было грузовое движение, и на станциях, где было преимущественно пассажирское движение».

След императорского поезда

В феврале 1880 года Витте был назначен начальником службы эксплуатации в администрации Общества Юго-Западных железных дорог. Говорят, что именно в эту пору хозяйственный граф и ввел в пассажирских поездах правило пить чай из стаканов в металлических обоймах. Простой стеклянный стакан был неустойчив, его было неудобно носить проводникам и горячо брать руками пассажирам. После появления подстаканников травм и соответственно жалоб в департамент Витте стало гораздо меньше.

© Император Александр III

Легенда гласит, что император Александр III высоко оценил изобретение Сергея Юльевича. Монарх был большим любителем чая и железных дорог. Горячий напиток рекомендовали ему врачи как мочегонное из-за больных почек. А перемещаться на поездах Александру было безопаснее, учитывая трагическую смерть отца, предпочитавшего конные экипажи.

Конечно, подстаканники не были основной вехой в блестящей карьере политика. У Витте хватало и других заслуг и личных качеств, для того чтобы его заметили. Но, возможно, забота о пассажирах стала одним из многочисленных плюсов в глазах наблюдательного Александра.

Подстаканники и французский этикет

Некоторые историки уверены, что первые подстаканники появились в 1720-х годах. В это время фарфор начал выходить из моды и на столах появились стаканы. Мода, пришедшая из Европы, требовала изменений этикета чаепития. Согласно французским веяниям, женщинам полагалось пить из фарфоровых чашек, «по старинке». А вот мужчины должны были пользоваться стаканами.

Подстаканник появился как образец русской смекалки. Кавалеры не желали обжигаться, хватая горячие стаканы руками, и выход был найден. Впрочем, есть еще сторонники того, что подстаканники и вовсе появились на Руси вместе с модой на чай в начала 17 века. Но эта версия не слишком популярна. В ней все-таки содержится намек на то, что подстаканники к нам пришли из-за границы.