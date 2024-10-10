Слоны вспомнили своих смотрителей даже спустя 13 лет

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Zoo Biology, показало, что слоны могут вспоминать запах своих бывших смотрителей даже спустя много лет. Исследование проводилось в парке «Серенгети» в Нижней Саксонии с участием двух слоних, Биби и Панья, которые переехали из Берлинского зоопарка 13 лет назад.

Исследователи под руководством Мартина Кренцлина из Университета Киля проверяли, смогут ли слоны распознать запах, голос или изображение своих бывших смотрителей. В ходе эксперимента слонам предлагались такие “стимулы”, как футболка, носимая их бывшими смотрителями, записанные голоса и фотографии в натуральную величину. Результаты показали, что слоны проявляли значительно больший интерес к футболкам, что свидетельствует о сильной обонятельной памяти. Реакция на фотографии и голоса была незначительной, что, вероятно, связано с их плохим зрением.

Это исследование подчеркивает глубокую социальную память слонов и предполагает, что долгосрочные отношения со смотрителями могут положительно сказываться на благополучии слонов в неволе. Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этих выводов.