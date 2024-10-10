Преданная собака спасла раненого 84-летнего хозяина

В США собака в штате Вашингтон позвала на помощь полицейского и спасла пожилого хозяина, который получил серьезную травму. Об этом пишет The Independent.

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В конце сентября заместитель шерифа округа Стивенс по фамилии Райт патрулировал на автомобиле горную местность. Вскоре он увидел домашнюю собаку, сидевшую посреди дороги. При этом жилья в непосредственной близости не было.

«Райт попытался усадить собаку в машину, однако она сопротивлялась», — сказано в отчете округа шерифа.

Райт осмотрел окрестности, ничего не нашел и, как он вспоминает, почувствовал неладное. Он снова попытался увести собаку с дороги, но она побежала в сторону небольшой грунтовки, не отмеченной на карте. Полицейский пошел за собакой, и она привела его к хижине. Рядом с ней заместитель шерифа обнаружил лежащего на земле 84-летнего мужчину, который сильно повредил ногу. Оказалось, что преданную собаку зовут Гита, а раненый человек — ее хозяин.

Пенсионеру оказали необходимую помощь. Кроме того, выяснилось, что у него были некие заболевания, которые требовали постоянного приема лекарств.

«Мы благодарим Гиту за спасение его жизни. Преданность и героизм наших мохнатых друзей никогда не перестанут удивлять», — говорится в заявлении офиса шерифа.

Ранее сообщалось, что в Индии домашняя собака породы питбуль по кличке Дженни спасла детей от королевской кобры. Животное заметило заползшую во двор ядовитую змею и бросилась защищать детей.