До туристов в горах Новороссийска кто-то пытался достучаться из-под земли

Пугающий стук из-под земли услышали туристы во время похода в районе Маркотхского хребта в горах Новороссийска. Они сразу связалась со спасателями.

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Необычное происшествие произошло накануне, 9 октября. Глухой стук напугал путешественников, они записали его на видео и набрали номер 112. Запись посмотрел начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров. Он предположил, что звук может исходить из района, где три года назад произошел провал земли. Но выяснилось, что геолокация не совпадает с тем местом. Спасатели планируют проверить данный участок горного массива.

— Стук явно размеренный и механический. Такое может быть, если под землей находится труба, а на другом ее конце кто-то по ней стучит. В этом случае звук может передаваться на большие расстояние. Но я бы проверил видео на достоверность. Сейчас добавить звук можно легко с помощью программ, — пояснил «Кубань Информ» эколог, член общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Пока причина стука из недр земли остается неизвестна.