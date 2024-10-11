Во время ремонта домовладелец нашел тысячелетний некрополь

Французский домовладелец во время ремонта своего жилища обнаружил кладбище возрастом более 1000 лет. Всего раскопали более трех десятков захоронений.

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Дом находится в районе Монконсей коммуны Корбей-Эссон в южном пригороде Парижа. Известно, что раньше на его месте стояла средневековая часовня Нотр-Дам-де-Шам, которую, в свою очередь, возвели над еще более старым языческим храмом.

Владелец дома случайно нашел человеческий скелет во время работ в подвале. Он обратился к археологам, и во время раскопок те выявили 38 захоронений на участке площадью 52 квадратных метра.

Самое старое погребение датировали III веком нашей эры – позднеримским периодом. 10 гипсовых саркофагов относились к правлению Меровингов (476-750 годы). Самая поздняя могила датируется примерно Х веком, то есть некрополь использовали на протяжении 700 лет.

Большинство могил располагались параллельными рядами. Умерших в римский период хоронили на спине в деревянных оградах, которые не сохранились до наших дней. Гипсовые саркофаги эпохи Меровингов были установлены в виде веера. Они были лишены украшений, а внутри находились останки только одного человека, сообщает Live Science.

Ученые пришли к выводу, что некоторые люди были захоронены на этом месте задолго до строительства часовни. Скелеты отправили в лабораторию – анализ позволит установить их пол, возраст, рацион питания и состояние здоровья на момент смерти.

Ранее сообщалось, что в Египте нашли гробницу женщины из высшего общества. Известно, что ее имя – Эди.