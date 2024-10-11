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Житель Франции нашел тысячелетний некрополь при ремонте своего дома

Французский домовладелец во время ремонта своего жилища обнаружил кладбище возрастом более 1000 лет. Всего раскопали более трех десятков захоронений.

Во время ремонта домовладелец нашел тысячелетний некрополь
© Мир 24

Дом находится в районе Монконсей коммуны Корбей-Эссон в южном пригороде Парижа. Известно, что раньше на его месте стояла средневековая часовня Нотр-Дам-де-Шам, которую, в свою очередь, возвели над еще более старым языческим храмом.

Владелец дома случайно нашел человеческий скелет во время работ в подвале. Он обратился к археологам, и во время раскопок те выявили 38 захоронений на участке площадью 52 квадратных метра.

Самое старое погребение датировали III веком нашей эры – позднеримским периодом. 10 гипсовых саркофагов относились к правлению Меровингов (476-750 годы). Самая поздняя могила датируется примерно Х веком, то есть некрополь использовали на протяжении 700 лет.

Большинство могил располагались параллельными рядами. Умерших в римский период хоронили на спине в деревянных оградах, которые не сохранились до наших дней. Гипсовые саркофаги эпохи Меровингов были установлены в виде веера. Они были лишены украшений, а внутри находились останки только одного человека, сообщает Live Science.

Ученые пришли к выводу, что некоторые люди были захоронены на этом месте задолго до строительства часовни. Скелеты отправили в лабораторию – анализ позволит установить их пол, возраст, рацион питания и состояние здоровья на момент смерти.

Ранее сообщалось, что в Египте нашли гробницу женщины из высшего общества. Известно, что ее имя – Эди.

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