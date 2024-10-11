Найдена голова древнего существа размером с автомобиль

Голову древнего существа искали в окаменелостях более 100 лет.

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Наконец стало известно, как выглядела голова вымершей многоножки размером с автомобиль — самого крупного членистоногого из когда-либо живших на Земле: благодаря находке двух хорошо сохранившихся окаменелостей, сообщает недавнее исследование, вышедшее в Science Advances.Членистоногое Arthropleura обитало в лесах недалеко от экватора между 346 и 290 миллионами лет назад, в конце палеозойской эры. В атмосфере, насыщенной кислородом, артроплевра могла достигать впечатляющих размеров — 2,6 метра в длину и более 45 килограммов веса.

«Артроплевра известна более 100 лет, и мы ни разу не находили целую голову», — рассказал Live Science Микаэль Леритье, палеонтолог из Лионского университета имени Клода Бернара (Франция), первый автор исследования.

Гигантское членистоногое на протяжении десятилетий озадачивало палеонтологов. Тело артроплевры напоминало многоножку. Но без головы ученые не могли понять родственные связи существа с современными членистоногими: к кому она ближе — к многоножке или к сороконожке. Хотя эти два ныне живущих существа могут выглядеть похожими, их эволюционные пути разошлись около 440 миллионов лет назад, задолго до появления артроплевры.

Компьютерные томографии виртуально восстановили окаменелую голову двух юных артроплевр, обнаруженных внутри породы в местонахождении Монсо-ле-Мин во Франции. Компьютерная томография показала уникальные стебельчатые глаза, выступающие по бокам головы, слегка изогнутые усики и маленькие челюсти. Вместе эти черты создают запутанную комбинацию признаков, напоминающих как сороконожек, так и многоножек.

На основе анатомических особенностей палеонтологи в конечном итоге заключили: артроплевра наиболее близка к семейству многоножек. Однако стебельчатые глаза никогда не встречались, ни у многоножек, ни у сороконожек. Артроплевра считалась наземным существом, но стебельчатые глаза обычно встречаются у полуводных или полностью водных животных.Поскольку голова принадлежит молодому животному, объяснение может заключаться в том, что на разных стадиях жизни представители этого вида выглядели по-разному. В юности артроплевра, возможно, проводила больше времени в воде, а во взрослом возрасте стебельчатые глаза исчезали.