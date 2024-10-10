Как дезертир десять лет командовал выдуманной частью Красной Армии

Николай Павленко вошёл в историю как самый хитрый мошенник Красной Армии. На протяжении 10 лет он командовал выдуманной частью. «Подвела под монастырь» же дезертира жадность подчинённого – рабочие военно-строительных работ №5 в 1952 году пожаловались Клименту Ворошилову на регулярные невыплаты зарплат.

По стопам Остапа Бендера

Николай Максимович Павленко появился на свет в 1908 году в многодетной семье мельника. Его детство прошло недалеко от Киева – в селе Новые Соколы. Отец Николая был человеком трудолюбивым и неглупым, построил хутор, а в нём две мельницы, но лишился всего в годы коллективизации. Скончался он голода, чего сын советской власти простить так и не смог. Павленко в 1928 году по поддельным документам стал студентом Киевского инженерно-строительного института, который так и не окончил. Николай решил работать прорабом в управлении главного военного строительства.

После начала войны Николай Максимович ушёл на фронт добровольцем. Как опытный специалист, Павленко обратил внимание на катастрофическое состояние дорог в СССР, по которым требовалось перебрасывать войска. В итоге ему доверили возглавить ответственный участок работ, находящийся в ведении отдела аэродромного строительства западного фронта в Калининской области. Но до пункта назначения Николай так и не доехал.

В Калинине, нынешней Твери, он познакомился со своей будущей женой, которой представился красным офицером, выполняющим секретное задание ставки Главнокомандующего. Для убедительности Павленко собрал бригаду из 10 человек и строительных машин для восстановления мостов и дорог. А для легализации деятельности появился Участок военно-строительных работ с гербовой печатью, сделанной из обувного каблука. С этого момента Павленко стал военным инженером 3-его ранга.

Бизнес по-советски

Вскоре дезертир заключил с начальником эвакопункта Биденко договор на ремонт помещений и строительству новых землянок. Заказ был выполнен оперативно и качественно, что привело к появлению новых заявок на работы. В военные годы постоянно ощущался дефицит строительных частей, а поэтому разоблачение Павленко пока не грозило.

В ноябре 1942 года принял решение перебраться ближе к линии фронта, где было больше работы. С помощью взятки УВР начинает обслуживать аэродромы, а личный состав встал на полное довольствие.

Но были в бригаде и те, кто предпочитал грабежи и беспорядки. Чтобы спасти положительный образ УВР, Павленко принял решение исполнить приговор «военного суда». Мародёров публично расстреляли. В 1946 году Павленко начал расформировывать часть, не забыв при этом выписать себе премию в 90 тысяч рублей.

Дважды в одну реку

Новую организацию Николай Максимович решил создать уже через два года, для чего пригласил бывших «офицеров» мнимой части. «Филиалы» УВР открылись в Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Львовской и Могилевской областях. Но один из подчинённых Павленко стал обсчитывать рабочих и задерживать зарплату. Сотрудники написали письмо в канцелярию Ворошилова.

Павленко арестовали под Кишинёвом – в главном штабе УВР, а 16 ноября 1952 года его посадили в следственный изолятор Бутырки. Следствие велось два года, после чего военный трибунал московского военного округа обвинил «предпринимателя» в подрыве государственной промышленности, антисоветской агитации и контрреволюционной организации. Но Николай Максимович с предъявленными обвинениями не согласился. Он был уверен, что приносил Советскому Союзу только пользу, строя дороги. Суд же придерживался другого мнения. В 1955 году Павленко расстреляли, а его «коллеги» на долгие годы оказались за решёткой.