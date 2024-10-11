Почему численность диких животных в мире сократилась на 73%

За последние 50 лет численность диких животных в мире сократилась в среднем на 73%, сообщили во Всемирном фонде дикой природы «Живая планета».

К «катастрофической утрате видов» приводит деятельность человека, указано в докладе. По данным фонда, популяции стремительно сокращаются: от слонов в тропических лесах до морских черепах у Большого Барьерного рифа.

Одно из множеств свидетельств утраты дикой природы, вызванной деятельностью человека — 60% популяции розовых дельфинов реки Амазонки были уничтожены загрязнением и другими угрозами, включая добычу полезных ископаемых.