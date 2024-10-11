Международный день девочек: какие праздники отмечают 11 октября

Ежегодно 11 октября отмечается Международный день девочек. Его учредили в декабре 2011 года. Цель события - сосредоточить внимание на необходимости решения их проблем. Девочки-подростки имеют право на безопасность, образование, здоровье и не только.

© СОВА

Еще сегодня - Всемирный день яйца. Дата отмечается каждый год во многих странах мира во вторую пятницу октября. Учреждено событие во время Венской конференции в 1996 году. Самые крупные яйца несет страус, а наиболее мелкие - киви.

А в народном календаре - Харитонов день. Он считался недобрым. Сегодня нужно было сидеть дома, не ходить в гости и не выходить во двор, чтобы злые люди не сглазили и не навели порчу.

Домашними делами заниматься не следовало, ни в коем случае нельзя было выметать сор из избы - это считалось плохой приметой. Поэтому крестьяне целый день пребывали в безделье. В этот день особенно следовало опасаться кареглазых и черноглазых людей. Жених и невеста тайно приходили к деревенской ведунье, угощали ее пирогом и дарили горшок меда. Так они пытались задобрить колдунью, чтобы она не расстроила свадьбу и не наслала на будущую жену бесплодие.

Также 11 октября - Всемирный день против боли, Дeнь кpacнoй pябины и Дeнь бopьбы c oжиpeниeм.