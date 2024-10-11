«Made in USSR»: самые лучшие советские машины по мнению иностранцев

Отечественные автомобили не вызывали у советских граждан восторга, но выбирать им не приходилось. А вот в других странах мира машины, сделанные в СССР, пользовались высоким спросом. Среди всех моделей иностранцы выделяли некоторые.

Весь мир на советских колёсах

По статистическим данным «Внешней торговли СССР», в 1960-70-х годах государство продавало автомобили в Афганистан, Ирак, Вьетнам, Африку, Европу и на Кубу. А Никита Хрущёв в 1959 году заявил о необходимости выйти на американский рынок, для чего на выставке в Нью-Йорке были презентованы «Волга», ЗИЛ и «Чайка». Правда, «хрущёвский план» с треском провалился. Американские бизнесмены не бросились закупать советские транспортные средства.

В конце 60-х годов «Москвич-408» стал в Финляндии самым продаваемым автомобилем. Но в этот же период для советского автопрома из-за ухудшившихся отношений оказался закрыт китайский рынок. В 1964 году вместе с бельгийцами было основано предприятие Scaldia-Volga, на котором отечественные «Москвичи» и «Волги» предварительно дорабатывались, прежде чем уехать к требовательному европейскому покупателю. А в 1970 году СССР продал 85 тысяч легковушек в 50 стран мира.

Выгодные предложения

По мнению экономистов и специалистов в области автомобильной промышленности, объяснялся спрос низкими ценами. Таким образом Советский Союз стремился занять свою нишу на мировом рынке, который был наполнен высококачественной продукцией известных западных производителей.

Например, в 1971 году «Лада-копейка» продавалась в ФРГ по цене 6500 марок. Через пять лет машина подорожала на 700 марок, а аналог – FIAT – стоил уже 9500 марок. С учётом ценовой политики продукция тольяттинского автозавода продавалась лучше Volvo, Nissan и других популярных марок и во Франции. В Бельгии же очереди выстраивались за «запорожцами», которые стоили в четыре-пять раз дешевле BMW.