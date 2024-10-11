Стучал ли Хрущев ботинком по трибуне ООН

В интервью "РГ" научный руководитель Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) Андрей Сорокин рассказал, что многие до сих пор сомневаются, стучал ли глава КПСС Никита Хрущев своим ботинком по трибуне ООН. Напомним, что в эти дни 60 лет назад, прямо накануне своего 70-летнего юбилея был снят со всех должностей и отправлен на пенсию один из самых противоречивых руководителей советского государства.

© Российская Газета

Дебаты насчет ботинка ведутся давно. Есть фото, где светлый башмак Хрущева лежит перед ним на столе, есть и известный снимок советского руководителя, где он эмоционально жестикулирует уже находясь на трибуне. Но без ботинка в руке…

"Но в докладе пленума ЦК КПСС в октябре 1964 года, на котором принимали решение снять Хрущева, этот эпизод с ботинком открыто упоминается. В частности, там рассказывается, что, когда какие-то аргументы Никиты Сергеевича опровергли на заседании ООН, он снял ботинок и стучал им по трибуне. Кстати, это была одна из частных претензий в его адрес", - утверждает научный руководитель РГАСПИ, где находятся личные папки советских лидеров.

Что же касается фейков, то, конечно, они были и в советское время. Например, сразу после похорон Иосифа Сталина в "Правде" вышла сфальсифицированная фотография, на которой были изображены Сталин, Мао Цзедун и поучающий их Маленков… Последний немедля вызвал всех редакторов советских газет и устроил им разнос, назвав фото прямой провокацией против руководства партии. Именно Маленков впервые публично поставил вопрос о преодолении культа личности.

А сняли Хрущева, как говорится по совокупности грехов. В докладе на пленуме - целый ряд претензий, как политических, так и поведенческих. И судя по всему, они отражали совокупное мнение высшего партийного руководства. В последние годы, судя по воспоминаниям многих очевидцев, он вел себя по-хамски, причем делал это публично, используя, в том числе и ненормативную лексику.