Что будет с планетой Земля, если на ней растает весь лед

Если человечество продолжит сжигать ископаемое топливо и выбрасывать в атмосферу углекислый газ, то глобальное потепление в конечном счете растопит весь лед на полюсах и горных вершинах. Сейчас на планете более 5 миллионов кубических миль льда — по подсчетам ученых, на то, чтобы расплавить все эти запасы, уйдет более 5000 лет. Средняя температура, которая сейчас составляет 14 градусов Цельсия, достигнет 26,6 градуса, а уровень моря поднимется на 65 метров.

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Северная Америка

Все Атлантическое побережье исчезнет, вместе с Флоридой и побережьем Мексиканского залива. Холмы Сан-Франциско превратятся в скопление островов, а Центральная долина станет огромной бухтой. Калифорнийский залив продолжится на север и поглотит Сан-Диего.

Южная Америка

Бассейн Амазонки на севере и бассейн реки Парагвай на юге станут заливами в Атлантическом океане, исчезнет Буэнос-Айрес, прибрежный Уругвай и большая часть Парагвая. Останутся горные участки вдоль побережья Карибского моря и в Центральной Америке.

Африка

По сравнению с другими континентами Африка потеряет меньше земли, но потепление может сделать большую ее часть непригодной для жизни. Египет, Александрия и Каир будут затоплены разлившимся Средиземным морем.

Европа

От Лондона останутся лишь воспоминания, Венецию зальет Адриатическое море. Через тысячи лет, по этому сценарию, Нидерланды уже много лет как будут покоиться под водой, большая часть Дании также исчезнет. Разливающиеся воды Средиземного моря примкнут к Черному и Каспийскому.

Азия

Земля, на которой сейчас живет 600 миллионов китайцев, будет затоплена, как и 160-миллионный Бангладеш и большинство прибрежных районов Индии. Разлив дельты Меконга приведет к тому, что Кардамоновы горы в Камбодже станут островом.

Австралия

На континенте, который сейчас преимущественно пустынный, появится внутреннее море, но затопленной окажется большая часть узкой прибрежной полосы, а именно на этой территории сейчас живут четыре австралийца из пяти.

Антарктика

Ледниковый щит Восточной Антарктиды так велик, что содержит четыре пятых всего льда на планете. Он пережил более ранние периоды потепления и может казаться непотопляемым. В последнее время он, похоже, немного уплотняется — из-за глобального потепления. Теплая атмосфера содержит больше водяного пара, который выпадает в виде снега в Восточной Антарктиде. Но даже этот исполин вряд ли переживет возвращение к климату эоцена.

Подобно ледниковому щиту Гренландии, щит Западной Антарктиды в предыдущие теплые периоды был гораздо меньше. Он уязвим, потому что большая его часть находится на твердых горных породах ниже уровня моря. Нагревающийся океан плавит ледяной покров снизу, заставляя его разрушаться. С 1992 года в среднем убывает 65 миллионов тонн льда в год.