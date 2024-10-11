11 октября: почему этот день принято проводить в безделье

Наступил 285-й день года, и на календаре — 11 октября. Какой праздник приходится на эту дату? Почему его стоит провести дома? Об этом и многом другом рассказываем далее.

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Праздники 11 октября 2024 года

Начнем со всемирных праздников 11 октября 2024 года. На эту дату приходится Международный день девочек. Он был учрежден в 2011 году Генассамблеей ООН. Этот праздник — не только повод поздравить знакомых виновниц торжества. Он также является напоминанием о проблемах, с которыми сталкиваются девочки: от отсутствия образования до ранних браков и высокого риска сексуализированного насилия. Так что в День девочек зачастую проводятся конференции, посвященные способам преодоления дискриминации.

На этом интересные праздники не заканчиваются. По решению Международной яичной комиссии во вторую октябрьскую пятницу справляют Всемирный день яйца.

По инициативе ВОЗ 11 октября 2024 года отмечают сразу два интересных праздника:

Всемирный день против боли — служит напоминанием о важности доступности обезболивающих и анестезии;

Всемирный день борьбы с ожирением — пропагандирует здоровый образ жизни и правильное питание.

И добавим пару слов о национальных праздниках 11 октября 2024 года. В их числе:

День Республики Башкортостан;

китайский праздник Чунъян;

День Вооруженных сил Республики Абхазия;

День женщины в Боливии;

День народного восстания в Северной Македонии.

Харитонов день — праздник 11 октября в России

В России 11 октября — праздник, именуемый Харитоновым днем. Православные христиане вспоминают епископа Харитона Исповедника. По его воле были возведены Фаранская Лавра, Сукийский и Иерихонский монастыри. Сам святитель стремился к уединению и большую часть жизни провел в пещере.

В народе 11 октября считалось несчастливой датой. По поверью на Харитона легко стать жертвой сглаза. А потому крестьяне старались весь день не выходить из дома. Но на этом запреты не заканчивались. Заниматься хозяйством, в особенности подметать (выметать сор из избы), также было плохой приметой. Поэтому праздник 11 октября в России по обыкновению проводили в безделье.

11 октября в истории

Теперь скажем пару слов о роли даты 11 октября в истории. На этот день пришлись следующие события:

1658 — войска России одержали верх в сражении у села Верки, так начался второй этап русско-польской войны 1654–1667 годов;

1881 — в США запатентована фотопленка;

1922 — Лев Троцкий призвал молодежь «грызть гранит науки», это выражение стало крылатым;

1984 — Кэтрин Салливан стала первой американской астронавткой, вышедшей в открытый космос;

1994 — «черный вторник» в России: после обвала рубля курс доллара вырос почти на 39 процентов;

1999 — топ-модель Летиция Каста стала новой Марианной — воплощением»= Французской республики.

© Летиция Каста // Global Look Press

Именины 11 октября

Напоследок обратимся к святцам. 11 октября 2024 года справляют день ангела:

Татьяна; Мария; Ульяна (Юлиана); Анна; Иван (Ян); Александр; Валентин; Георгий; Егор; Вячеслав; Марк; Макар; Родион; Федор (Теодор); Харитон; Еремей; Ибрагим; Илларион; Кирилл; Нестор.

Теперь вы знаете, какой праздник приходится на 11 октября. Конечно, сегодня мало кто следует приметам, так что закрываться дома необязательно. А вот поздравить знакомых девочек и приготовить вкусный омлет будет нелишним.