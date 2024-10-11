Как снимали посадку самолета на шоссе в фильме «Невероятные приключения…»

По утверждению режиссера Эльдара Рязанова, в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России» нет ни одного комбинированного кадра — все трюки были «чистыми». Чтобы у зрителя не возникало и малейшего повода сказать: «Это жульничество, тут нас обманули, это все — техника кино!» — так решили создатели. А самым трудным трюком была посадка самолета на шоссе. В мировом кино до сих пор не было подобного кадра, сделанного по-настоящему, не путем комбинированных съемок.

© Кадр из к/ф «Невероятные приключения...»

Дело в том, что, когда реактивный лайнер садится на взлетно-посадочную полосу аэродрома, то сила удара такова, что толщина бетона или асфальта должна быть не менее 70-80 сантиметров. Шоссейных дорог с таким глубоким покрытием не существует. Кроме стратегических, секретных. Туда ход был закрыт, из гражданских ни одна автострада для посадки многотонного Ту-134 не годилась.

Обдумав все возможные варианты, создатели приняли решение «загримировать» под шоссе аэродромную полосу. Со взлетно-посадочной дорожки удалили опознавательные знаки, прожектора и прочие авиационные обозначения. Маляры начертили на бетоне белые линии, какие обычно нарисованы на автострадах.

Вдоль полосы высадили деревья, установили светофоры, киоски, бочку с квасом, а также указатель «Москва — 140 км». Но главное — нужно было приземлить самолет среди едущих автомобилей. Какой летчик решится на это?

Трюк снимали на Ульяновском аэродроме, в школе пилотов гражданской авиации. Заместитель начальника школы Иван Таращан предложил: «Возьмите письмо из Министерства гражданской авиации, в котором мне позволят летать с нарушением инструкции, и я выполню трюк». Но когда создатели фильма заикнулись об этом в министерстве, с ними просто не стали разговаривать. «Это смертельно опасно! Это запрещено!» — категорически заявили там. Никто не хотел рисковать. Среди руководителей гражданской авиации безумца не нашлось. Так что Рязанов и компания приехали в Ульяновск без письма министерства.

Летчик Иван Таращан сначала наотрез отказался выполнить просьбу — посадить самолет на взлетную полосу, по которой будут ездить автомобили. Но где-то в глубине души замечательному пилоту хотелось совершить трюк, какого еще никто не исполнял. Понимая огромную ответственность, которая лежит на нем, он потребовал:

«Машины — только легковые, за рулями — только летчики: в этой чрезвычайной ситуации им легче будет ориентироваться мгновенно и безошибочно».

Созвали всех летчиков, имеющих личные машины, и «мобилизовали» их на съемку. По краям взлетной полосы навстречу друг другу бежали легковые автомобили, и Таращан безупречно посадил гигантский лайнер. В прессе иногда встречается тот факт, что трюк снимали шесть дублей, и все шесть раз Таращан безупречно сажал машину. Но вряд ли итальянские продюсеры, экономившие на всем, выделили средства на шесть взлетов воздушного лайнера. Да и сложность, опасность самого трюка исключает возможность шестикратного его повтора.

Потом в фильме следовали кадры, как Ту-134 едет по шоссе, автомобили снуют у него под крыльями, обгоняют, самолет проезжает по улице городка. Эти проезды снимались на резервной полосе аэродрома, где построили декорации домов, установили светофоры. По тротуарам спешили люди, бежали дети, за квасом стояла очередь. И во всей этой натуральной уличной суете самолет-гигант выглядел независимым, добродушным и смешным великаном среди лилипутов — машин и людей.