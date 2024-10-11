За что граждан США отправляли в лагеря ГУЛАГа

Сталинский ГУЛАГ «населяли» в основном советские граждане. Правда, можно было встретить среди заключённых и представителей других наций. Среди них оказалось довольно много, как ни странно, американцев.

Добро пожаловать

Американцы стали массово приезжать в Советский Союз после революции. Большевикам требовались квалифицированные специалисты, а поэтому в молодом государстве были рады таким гостям. Пик иммиграции пришёлся на 1931 год, когда в США бушевала Великая Депрессия. С другого континента в страну победившего пролетариата перебралось до 10 тысяч американцев. Но далеко не всем удалось реализовать на советской земле свои планы. Через некоторое время отношение к «понаехавшим» изменилось. Их стали воспринимать как шпионов.

Показательна судьба мэра американской индустриальной колонии «Кузбасс» в городе Кемерово Джона Тучельского. Он был потомственным рабочим завода Форда и членом «Общества технической помощи России». В 1926 году колонию расформировали и Тучельский переехал в Горький, где в 1938 году его обвинили в шпионаже. Скончался американец в тюремной больнице.

В 1935 году в СССР оказался уроженец штата Нью-Йорк Томас Сговио. Его отца – коммуниста Джозефа Сговио депортировали из Америки, и семья осела в Москве. Томас устроился на работу в одно из советских издательств художником, а уже в 1938 году его задержали сотрудники НКВД у ворот американского посольства. Сговио признали «социально опасным элементом» и приговорили к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Правда, в ГУЛАГе и на поселении он провёл 16 лет. СССР Томас смог покинуть только в 1960 году.

Жертвы войны

Следующая «иммиграционная волна» из США пришлась на 40-е годы. В лагерях в этот период оказались бывшие узники нацистских концлагерей, освобождённые Красной Армией. Из 31 тысячи американцев обратно в США вернулись лишь 11 тысяч. Уже после распада СССР газета «Нью-Йорк Таймс» писала об американских военнопленных как о «разменной монете Сталина».

Нельзя позавидовать и участникам Корейской войны 1950-1953 годов. Так в «коммунистическом плену» оказалось три десятка пилотов и штурманов, сбитых над Кореей истребителей F-86. Кроме того, из Кореи в 1951 году в лагерь Кировский под Красноярском доставили 22 американских военнопленных.

Некоторые историки утверждают, что в Советском Союзе многие американцы оставались и после расформирования ГУЛАГа. Их «пристанищем» стали психбольницы и тюрьмы, хотя официальная власть всегда отрицала, что удерживает кого-то из иностранцев.