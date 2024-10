«Светка» против Мосинки: почему самозарядная винтовка Токарева не стала лучшей

Семейство советских полуавтоматических винтовок, автоматов и карабинов. Один из лучших образцов стрелкового вооружения времен Великой Отечественной войны. Производились и модифицировались до 1945 года. Использовались пехотинцами, снайперами, а после войны – охотниками. Отличались высокой себестоимостью и сложностью конструкции, поэтому требовали бережной эксплуатации и тщательного ухода. Стояли на вооружении армий пяти стран.

История создания самозарядной винтовки Токарева

Федор Токарев занимался разработкой конструкции ручного автоматического оружия с начала XX века. Первый прототип он создал в 1908 году. Но полноценный вариант самозарядной винтовки с неподвижным стволом был им представлен только спустя 22 года. Затем последовал длительный период доработок. Однако автоматический карабин Токарева образца 1934 года в итоге проиграл сравнительные испытания винтовке Симонова и не был принят на вооружение РККА. Тем не менее АВС-36 тоже не оправдала ожиданий.

Так, как в процессе ее эксплуатации был выявлен ряд критических недостатков, уже весной 1938 года Наркомат обороны инициировал новый конкурс на разработку перспективной винтовки. На него были представлены доработанные модели Токарева и Симонова, а также системы Рукавишникова и других конструкторов. К концу ноября завершились испытания, по итогам которых предпочтение было отдано конструкции Токарева. 26 февраля 1939 года СВТ-38 приняли на вооружение Красной армии.

Интересные факты: солдаты прозвали СВТ «Светкой» не только из-за созвучия. Они отмечали, что она капризна, как женщина. Слишком чувствительна к загрязнению и эксплуатации на морозе. Из-за сложности конструкции винтовки полноценно осваивали только опытные военные, в основном – технически грамотные морские пехотинцы. При этом многочисленные охотники Средней Азии и Крайнего Севера (составлявшие основу снайперских подразделений) предпочитали простые и надежные системы Мосина.

Для ускоренного перевооружения армии производство развернули на двух предприятиях. 16 июня первая серийная винтовка была выпущена Тульским оружейным заводом. Затем в течение следующего года осуществлялись работы по усовершенствованию конструкции. В результате Ижевский оружейный завод был переориентирован с выпуска АВС-36 на СВТ образца 1940 года. Поэтому к началу войны удалось поставить в войска более 1 млн единиц. Но затем темпы производства снижались вплоть до 1945 года.

Параллельно шла разработка самозарядных карабинов. Они несколько раз отправлялись на полевые испытания, но неизменно отбраковывались. Поэтому ни один произведенный АКТ-40 в армию так и не попал. Но самозарядные, автоматические и снайперские версии производились небольшими партиями до 1943 года. Часть из них передавалась в качестве подарков высокопоставленным лицам (например, маршалу Клименту Ворошилову). Всего к моменту прекращения производства было изготовлено около 2 млн единиц СВТ разных типов.

Особенности конструкции самозарядной винтовки Токарева

СВТ являлась полуавтоматической винтовкой с магазинным питанием и газовым двигателем автоматики. Ее модификация АВТ-40 была приспособлена к стрельбе небольшими очередями. Но из-за достаточно хрупкого ствола и других элементов эта версия производилась ограниченно. Отличительной особенностью винтовки стало внедрение газового двигателя с коротким (36 мм) рабочим ходом поршня. Он находится над стволом и оснащен возвратной пружиной, опирающейся на переднюю часть ствольной коробки.

Во время стрельбы газовый поршень передает затворной раме импульс, приводящий ее в движение, за счет чего осуществляется перезарядка. Емкость магазина составляет 10 патронов. Его снаряжение можно было осуществлять как при отделении от оружия, так и в примкнутом виде. Это делалось с помощью штатных обойм (на пять патронов) от трехлинейки. Ударно-спусковой механизм курковый, оснащенный предохранителем. Последний имеет дополнительное положение и обеспечивает смену режимов огня в модификации АВТ-40.

Прицелы СВТ-38 и СВТ-40 идентичны. Они состоят из мушки с круглым намушником, установленной в надульнике и открытого целика, расположенного в задней части ствола. Снайперские версии СВТ-40 укомплектованы съемным кронштейном для установки оптического прицела «ПУ». Его размещали так, чтобы прицел не препятствовал снаряжению магазина винтовки. Была предусмотрена возможность использования штык-ножа (с укороченным клинком у образца 1940 года). Он переносился в ножнах на поясе, а к винтовке примыкался только в бою.

Характеристики и преимущества самозарядной винтовки Токарева

Сравним самые распространенные модели винтовок и карабинов: СВТ-40 и АКТ-40. Масса с магазином составляла 3,9 и 3,7 кг соответственно. Длина – 1225 мм и 1045 мм. Габариты увеличивались за счет штыка, вес которого равен 400 г, а длина – 240 мм. Начальная скорость пули – 840 и 800 м/с. Прицельная дальность стрельбы – 1,5 км и 1 км. Длина ствола составляла 625 мм и 445 мм, а его нарезной части – 555 мм и 375 мм. Каждый из них имел по четыре нареза с шагом 240 мм. Объем магазина карабина мог увеличиваться до 15 патронов.

Эти системы адаптированы к использованию унитарных винтовочных патронов 7,62x54 мм R. В режиме одиночной стрельбы ресурс ствола составлял 25 тыс. выстрелов. Скорострельность – 25 выстрелов в минуту. В 1941 году разрабатывался глушитель к СВТ-40, который практически не влиял на показатели начальной скорости пули и кучности. Однако при его использовании пороховые газы частично направлялись назад и могли ударить стрелка по лицу. После повреждения глушителя на полевых испытаниях было принято решение отказаться от данного проекта.

Основные модификации самозарядной винтовки Токарева

Базовой моделью является СВТ-38 (образца 1938 года). После анализа боевого применения винтовки в Советско-финской войне ее конструкция была усовершенствована. Так появилась СВТ-40 с укороченным штыком, компактным магазином и сниженной на 600 граммов массой. На ее базе была разработана снайперская модификация. Она отличалась более тщательной обработкой канала ствола и наличием кронштейна для крепления оптики. Эти версии выпускались до 1941 года. За этот период удалось произвести 48 992 единицы.

Переработав устройство спускового механизма, инженеры добавили автоматический режим ведения огня. Благодаря этому появилась АВТ-40. Внешне и по весу она практически не отличалась от базовой версии, но ее рычаг предохранителя имел дополнительное положение. Она вела стрельбу короткими очередями (3–5 выстрелов). В исключительных случаях допускался непрерывный огонь, но не более 30 выстрелов, так как подобная эксплуатация могла привести к перегреву ствола. Выпускались до 1942 года.

Параллельно небольшими партиями производились СКТ-40 (самозарядные) и АКТ-40 (автоматические) карабины. Также была представлена снайперская версия. Во время Великой Отечественной войны солдаты самостоятельно переделывали в такие карабины некоторые (вышедшие из строя) винтовки. При этом оригинальные модели в войска официально не поставлялись. После войны большая часть карабинов была адаптирована для гражданского оборота, став ОСК-88. Кроме того, в 2012 году были представлены спортивно-охотничьи СВТ-О.

Боевое применение самозарядной винтовки Токарева

Винтовка была впервые применена в бою во время Советско-финской войны. Солдаты РККА жаловались на частые сбои в работе и необходимость тщательного ухода за системой. Но финны, захватившие около 2700 единиц, оценили преимущества конструкции и создали на ее базе свою экспериментальную модель Tapako. Отдельные решения использовались даже при разработке штурмовой автоматической винтовки конца 1950-х годов RK-62.

Значительная часть «Светок» оказалась на территории западного военного округа в начале Великой Отечественной войны. В своих письмах немецкие солдаты отмечали, что каждый русский солдат вооружен ручным пулеметом. Такой вывод был сделан из-за высокой плотности огня. Но в маневренных боях винтовки продемонстрировали низкую эффективность. Поэтому многие советские солдаты стремились поменять их на простые, но более надежные Мосинки.

Интересные факты: эти системы использовали знаменитые советские снайперы – Михаил Сурков (702 уничтоженные цели), Владимир Салбиев (601), Василий Квачантирадзе (534), Ахат Ахметьянов (502), Иван Сидоренко (500). Но чаще всего снайперская модификация СВТ ассоциируется с Людмилой Павличенко. Она прославила это оружие в боях за Одессу и Севастополь. Ей удалось уничтожить 309 врагов, в том числе 36 немецких снайперов, целенаправленно преследовавших ее.

В итоге немцы получили в качестве трофеев несколько сотен тысяч единиц. Так как у вермахта был дефицит самозарядных винтовок, СВТ-38 и СТВ-40 под названием Selbstladegewehr 258 и Selbstladegewehr 259 были приняты на вооружение. Снайперская версия получила обозначение SI Gcw ZO60. Кроме того, часть винтовок была отправлена на изучение. В итоге на ее базе была разработана Gewehr 43. Инженеры скопировали схему газоотвода, принцип короткого хода штока поршня и прилив под кронштейн оптики.

На завершающей стадии войны СВТ-40 стала основным оружием для спецподразделений Красной армии. Их научились эффективно использовать морские пехотинцы и снайперы. АВТ-40 применялись спецназом ГРУ и НКВД в диверсионных операциях в тылу врага. На протяжении нескольких послевоенных лет СВТ-40 использовались подразделениями почетного караула, пока не были заменены самозарядным карабином Симонова (СКС).

Распространение в мире и современное использование самозарядной винтовки Токарева

Данные винтовки использовались не только в Советском Союзе. Ими были вооружены эстонские и итальянские партизаны. Трофейное оружие применялось немцами, финнами и литовскими коллаборационистами. Они стояли на вооружении армий Чехословакии, Польши и ГДР. Отдельные экземпляры были переправлены в Хорватию, Северную Корею и Вьетнам. Более 11 тыс. законсервированных винтовок оказались на территории Украины после распада СССР. В открытых источниках можно найти информацию об их использовании ополченцами ЛНР.

Интересные факты: винтовки этой серии можно увидеть в кинокартинах «Иди и смотри», «В тылу врага», «Соколово», «Два бойца», «Круглянский мост» и многих других. Они изображены на барельефах «Семеновской» и «Таганской» станций московского метрополитена. Их трехмерные модели представлены в компьютерных играх Escape From Tarkov, Enlisted, World of Guns: Gun Disassembly, Call of Duty, Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad, Medal of Honor: Allied Assault и подобных.

После завершения боевых действий значительная часть СВТ была переведена на хранение. Отдельные экземпляры переоборудовали в охотничье нарезное оружие и распространили среди населения. На рубеже веков на складах спецхранения обнаружили существенные объемы списанного, но все еще работоспособного вооружения. Для оптимизации расходов его передали оружейным компаниям. Они должны были переоборудовать эти образцы и организовать их реализацию в качестве охотничьего, коллекционного и учебного оружия.

АВТ-40 были переданы компании «Молот-Армс» для переделки в гражданские версии. Это осуществлялось за счет установки в патронник штифта для образования следа на пуле. Для тех же целей (но на гильзе) в чашку затвора кернением наносили метку. Также ограничили ход спуска и сделали невозможной стрельбу очередями. Затем переработанные винтовки, получившие наименование КО-СВТ, поступали на рынок. Они оживили продажи и простимулировали интерес к изучению военной истории. Но через два года данная инициатива была свернута.

СВТ-38, СВТ-40 и СКТ-40 представлены в коллекции Тульского государственного музея оружия. Три винтовки и один карабин выставлены в американском Оружейно-историческом музее Дэвиса в городе Клэрмор, штат Оклахома. Еще один экземпляр находится в Военном музее Миннесоты в Форт Рипли Литтл Фолс. Отдельные образцы выставлены в музейном комплексе на территории парка «Патриот» в Кубинке и в московском Музее оружия.

Вывод

Конструкция самозарядных винтовок Токарева опередила свое время и оказалась не очень применима для решения боевых задач 1940-х годов. СВТ-40 превосходила американскую винтовку М1 Гаранд по удобству заряжания и емкости магазина. Была намного эффективнее немецких G-41(M) и G-41(W). Но использование этих винтовок неподготовленными бойцами не позволяло реализовать все преимущества. Тем не менее она оказала значительное влияние на развитие оружейной мысли, в том числе на разработку автоматов Калашникова.