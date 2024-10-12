Африканские «львы-людоеды» действительно ели людей

Ученые из Университета штата Иллинойс с помощью новых методик смогли подтвердить, что «львы-людоеды» из Цаво действительно ели людей: в черепах животных обнаружили фрагменты человеческих волос и обрывки человеческой ДНК. Об этом говорится в журнале Сurrent Biology.

Черепа, взятые для исследований, находились в музее. Ученым также удалось выяснить, что эти два льва также охотились на жирафов, антилоп, сернобыков, водяных козлов, зебр и гну.

«Львы-людоеды» «орудовали» в конце XIX века в районе реки Цаво, где велось строительство Угандийской железной дороги. Считается, что они убили около 30 рабочих-железнодорожников. Интересно в этой истории то, что львы обычно избегают контактов с людьми.

Ученые допустили, что к охоте на людей львов подтолкнули травмы, затрудняющие охоту, или эпидемия чумы, уничтожившая травоядных у берегов Цаво.

Исследуя черепа, ученые нашли обрывки молекул ДНК, которые показали, что последним обедом львов стал человек, относящийся к гаплогруппе К2а, к ней же относятся и работавшие тогда на железной дороге. Также были найдены обрывки ДНК антилоп гну, которые в этом регионе Кении обычно не водятся. А вот волос африканского буйвола, являющегося главной добычей львов, был обнаружен всего один. Все это указывает на то, что львы могли страдать от голода и искать другие источники пропитания, мигрируя дальше, чем считалось возможным.