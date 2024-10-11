Спасенная мальчиком собака спустя год вытащила его из-под завалов

В штате Северная Каролина, США, семья спасла внука, пострадавшего из-за урагана «Хелен», благодаря собаке. Об этом сообщает WCNC-TV.

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Оползень, вызванный ураганом, обрушился на дом бабушки и дедушки 11-летнего Джейми Паркера, когда он проводил там время с сестрой Джеммой и собакой по кличке Такер. Как рассказывает мальчик, поток грязи и камней вдавил его лицом в стену, после чего он провалился на три метра в гору щебня, оставшегося после катаклизма.

Паркер звал на помощь, но никто его не слышал. По словам мальчика, находясь под завалами, он не видел солнечного света, но чувствовал, что на него капает вода — на улице шел ливень. Он думал: либо его затопит, либо у него закончится воздух, и его никто не вытащит.

«Мне казалось, что я останусь там навсегда», — отметил ребенок.

Супругам удалось воссоединиться с внучкой, но они никак не могли найти Паркера. Вдруг они услышали лай Такера.

«Я думал, он сошел с ума», — отметил дедушка мальчика.

Собака не сходила с выбранного места и не прекращала выть, пока на место происшествия не прибыли спасатели. Они поняли, что Такер нашел мальчика, и вытащили его из-под завалов.

Паркер уверен, что питомец обнаружил его благодаря своему большому носу и большим ушам. Всю семью доставили в больницу. Местные медсестры купили пострадавшим вещи первой необходимости за свои деньги, поскольку у тех ничего не осталось. Родственникам разрешили остаться в больнице, пока они не найдут новый дом

Как рассказывает мальчик, они рады, что все они, в том числе Такер, остались живы. Он объяснил, что они с сестрой потратили на собаку собственные деньги. Год назад они спасли Такера от усыпления и забрали его из приюта.

Ранее сообщалось, что в том же американском штате женщина на последнем месяце беременности выжила во время наводнения, начавшегося из-за урагана «Хелен», благодаря матрасу. Она восемь часов дрейфовала на нем с собакой, пока их не спас пришедший домой муж.