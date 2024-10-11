У берегов Италии найден затонувший корабль с «металлом из Атлантиды»

В глубинах Средиземного моря скрывается удивительная находка, способная, возможно, раскрыть тайны древних цивилизаций. Речь идет о затонувшем корабле, обнаруженном еще в 1980-х годах у берегов Сицилии. На его борту находится легендарный металл орихалк. И сейчас ученые планируют поднять и исследовать этот древний артефакт.

Металл богов

Орихалк — это металл, упоминающийся в древнегреческих мифах, в частности, в описаниях легендарной Атлантиды. Платон описывал его как металл огромной ценности, уступающий в этом плане только золоту, и использовавшийся для украшения храмов. Долгое время орихалк считался мифическим металлом, но находка на затонувшем корабле заставила пересмотреть это мнение.

Загадочное судно

Корабль, получивший название Gella II, был обнаружен еще в 1980 году, но из-за большой глубины его детальное исследование стало возможным лишь недавно. На борту судна были найдены десятки слитков орихалка, а также различные артефакты — шлемы, амфоры и керамика.

Точный состав орихалка до сих пор остается загадкой. Согласно описаниям древних авторов, это был золотисто-желтый сплав с необычными свойствами. Некоторые исследователи предполагают, что орихалк мог быть сплавом меди и золота, или же совершенно новым, пока неизвестным науке металлом. Впрочем, уже совсем скоро ученые смогут ответить на этот вопрос — сразу после того, как слитки орихалка будут подняты и исследованы.