Чапаевский Петька: что в жизни стало с ординарцем легендарного комдива

Фильм «Чапаев» впервые вышел на экраны в 1934 году. Легендарный Чапаев, бесстрашная Анка-пулеметчица и преданный командиру Петька сразу завоевали сердца зрителей. По сценарию Петька был деревенским парнем, на вид простоватым и искренне верящим в гениальность и идейность своего комдива. А был ли у него прототип в реальной жизни? И каким он был на самом деле?

© Кадр из фильма

Петька из фильма

Ординарец Петька - самоотверженный боец и надежный друг. Этот образ возник благодаря книге Дмитрия Фурманова и экранизации братьев Васильевых. Писатель признавался, что персонажи Петьки и Анки не имеют реальных прототипов, что это вымышленные собирательные герои. Но позже все же нашлись их прообразы. По крайней мере принято так считать.

Петр Косых и Петр Камешкерцев

Совершенно неожиданный след Чапаева и его закадычного друга Петьки нашли историки в архивах Карагандинской области. Имеющиеся документы говорят о том, что в 1938 году президиум горисполкома постановлением от 16 сентября распорядился выдать денежную пенсию в размере 400 рублей Косых Евдокии Власовне - «матери героически погибшего сына Петра в 25-й Чапаевской дивизии». Документ более 70 лет пролежал невостребованным и был найден директором архива совершенно случайно. Выписка из постановления гласит: «У Косых Е.В. имелось двое сыновей - Косых Семен Иванович и Косых Петр Иванович, которые в 1918–1919 гг. служили: Семен Иванович - командиром отделения и Петр Иванович - ординарцем товарища Чапаева.

В 1919 году 5 сентября при налете казачьих банд на штаб 25-й Чапаевской дивизии в городе Лбишенске Косых Семен Иванович был сильно ранен, после чего вскоре умер. Косых Петр Иванович героически погиб вместе с товарищем Чапаевым в реке Урал». Подлинность документов не вызывает никаких сомнений.

Выдвигается и еще одна версия, которая тоже имеет право на существование. Потомки легендарного Чапаева рассказывают, что был у их именитого прародителя боевой друг Петр Камешкерцев, некоторые черты характера которого прослеживаются в герое фильма. Но потомков этого человека найти не смогли, поэтому сведений о нем слишком мало, и трудно подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

Петр Исаев

Все же самым популярным остается предположение о том, что прототипом любимого персонажа стал Петр Исаев. Его биография весьма интересна и имеет ряд противоречивых фактов.

Родился он, по одной версии, в 1880 году, по другой - в 1884-м. А вот место рождения не вызывает сомнений - это село Корнеевка, расположенное в Саратовской области (этот факт подкреплен документами, хранящимися в Доме-музее В.И. Чапаева в городе Пугачеве). Петр Исаев вовсе не был наивным и простым, каким является герой фильма. До Первой мировой войны он закончил обучение в Саратовском реальном училище и был более образованным, чем комдив Чапаев, посещавший лишь церковно-приходскую школу. Свой военный путь Исаев начал старшим унтер-офицером музыкальной команды, а завершил командиром 326-й роты Белограйского полка в звании штабс-капитана. Под его началом и служил фельдфебель Василий Чапаев.

Февральская революция позволила им обоим стать членами полкового комитета. А вот Октябрьская поменяла многое: Чапаева избрали командиром полка, а Исаева ждала незавидная участь. В то время солдаты закалывали штыками не успевших скрыться офицеров. Чапаев встал на защиту верного товарища и назначил Петра своим адъютантом. Впоследствии Исаев не раз спасал комдива от смерти, часто подсказывал ему грамотные тактические военные решения. Во время Первой мировой Исаев получил ранения и вернулся домой, где организовал антибольшевистское восстание, а после в Семеновке вновь встретился с Чапаевым.

Версии смерти Петра Исаева

До сих пор рассматривают несколько вариантов смерти Петра Исаева. Интересно, что для каждого из них находятся как подтверждения, так и опровержения.

Согласно первой версии, он героически погиб вместе со своим командиром 5 сентября 1919 года в станице Лбищенская в ходе вражеской атаки. Вторая версия гласит, что Исаева в тот день не бывло рядом с Чапаевым, но он застрелился, как только узнал о его гибели. Третья версия больше напоминает легенду: якобы Петр застрелился через год на поминках Чапаева, громко выкрикнув:

«Нет Василия Ивановича, и мне не жить».

Если же верить тому, что рассказывают его дочери, то Петр Семенович после смерти Чапаева продолжил путь с дивизией дальше. Участвовал в военных действиях под Казахстаном, где и был тяжело ранен. Из госпиталя он сбежал домой. Однако серьезные ранения дали о себе знать - Исаев не смог полноценно восстановиться и скончался от брюшного тифа в 1929 году. Установить точную дату смерти так и не удалось, а вот могила знаменитого адъютанта сохранилась - находится она в Челябинской области, в селе Кундравы. На ней установлен памятник с надписью: «Исаев Петр Семенович. Порученец Чапаева». Даты рождения и смерти отсутствуют. Вот такая загадочная судьба была у этого человека.

Так был ли прототип

Противоречивые версии заставляют думать, что образ Петьки все же имеет собирательный характер. Несмотря на то что большинство источников и свидетельств современников склоняют нас к мысли о том, что прототипом выступил Петр Исаев, отрицать причастность Камешкерцева и Косых, наверно, не стоит. Официальные документы и рассказы родственников позволяют предполагать, что и их черты мы видим в герое известного советского фильма.