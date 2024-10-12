Татуировки красноармейцев: что в них было зашифровано

В советском обществе, во многом лишенном декоративности и эстетики, татуировки, да и любое другое украшательство собственного тела, обычно не поощрялись. Тем не менее, несмотря на строгие порядки, наколки появлялись даже у военнослужащих Красной армии. Но в отличие от тюремных татуировок, армейские наколки не обязательно несли с собой четкое смысловое содержание и конкретизацию статуса и положения их носителей в неформальной иерархии.

Настоящий расцвет искусство татуировки переживает в России на рубеже XIX-XX веков. По некоторым сведениям, наколки дракона в разных вариациях имелись даже у представителей высшей знати того времени, включая великого князя Михаила Александровича, а также самого императора Николая II. Тогда же в Санкт-Петербурге подано первое прошение об открытии тату-салона.

На фронтах Гражданской

В Красной армии наличие наколок не приветствовалось. Тем не менее, учитывая, что значительная часть красноармейцев ранее служила в Русской императорской армии и воевала на фронтах Первой мировой войны, татуированные солдаты в рабоче-крестьянской армии все-таки были.

Порой военнослужащие делали рисунки на теле во время перерывов между боями, что позволяло скоротать время и хоть как-то отвлечься от гнетущих мыслей. При этом считалось, что некоторые символы могут приносить удачу в бою. Иногда на то, чтобы сделать татуировки, солдат толкали идеологические убеждения.

Так, среди бойцов Красной армии была популярна татуировка на левой руке в виде пятиконечной звезды – символа молодой советской республики. Ее популярность объясняется не только идеологической подоплекой и следованием духу времени, но и простотой, ведь нарисовать ее не составляло особого труда даже новичку.

Гораздо сложнее была наколка, изображающая лихого всадника в буденовке. В одной руке он держит саблю, а в другой – большое красное знамя с гербом РСФСР.

Менее распространена среди красноармейцев была так называемая Адамова голова – символическое изображение человеческого черепа с двумя перекрещенными костями. До этого такой символ использовался как в Русской императорской армии, так и в вооруженных силах других европейских государств. Обычно череп с костями выражал бесстрашие и готовность отдать свою жизнь за правое дело.

В Красной армии такие изображения иногда набивали чекисты. Однако в большинстве случаев наколка в виде Адамовой головы использовалось в Белой армии, а также среди различных отрядов анархистов, в том числе в армии Нестора Махно.

На память

В 1930-е годы происходит формирование так называемого воровского закона. В местах лишения свободы, особенно в лагерях ГУЛАГа, появляются тюремные сообщества со своей собственной строгой иерархией. Татуировки в этой среде имели четкое смысловое содержание, каждый элемент изображения должен был передавать определенную информацию о его носителе.

В армейской среде было по-другому. Наколки не имели строгой градации. Традиционно татуировки в армейской среде выглядели просто и, помимо прочего, несли в себе функциональную роль. Так, солдаты делали изображения родов войск, символики подразделений, в том числе гербы и флаги. Бывали также корабли, танки, самолеты, в зависимости от того, в каких войсках нес службу красноармеец. Моряки иногда накалывали якорь. Распространенными типами татуировок были и незамысловатые инициалы из трех букв, а также имена – «Коля», «Саня» и прочие.

Некоторые «идейные» рисовали на теле изображение, свидетельствующие о принадлежности к партии. Один из вариантов: серп и молот на красной звезде и венчающая все это аббревиатура ВКП (б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков (такое название она носила в период с 1925 по 1952 годы).

В окопах под огнем

В период Великой Отечественной войны количество красноармейцев с татуировками резко увеличивается. По мнению исследователей, объяснить это можно двумя причинами. Во-первых, в мирное время армейское руководство по мере возможностей боролась с татуировками, однако в условиях военного времени появились гораздо более важные заботы. Посему наличие или отсутствие изображений на теле солдат командование уже мало заботит.

Согласно второй версии, широкому распространению татуировок среди красноармейцев поспособствовало появление на фронте военнослужащих, отбывавших наказание в местах лишения свободы. Уголовники и прочие зеки воевали в составе штрафных батальонов Красной армии. Вполне вероятно, что некоторые их «понятия» перекочевали в армейскую среду. Скорее всего, правдивы оба варианта.

Примечательно, что по сравнению с 1930-ми годами, смысловое наполнение солдатской татуировки увеличивается. Часто наколки делали в память о боях, в которых принимали участие. К примеру, известна татуировка по теме обороны Севастополя – орел, который держит в своих лапах пушку.

В целом получают распространение патриотические наколки, подчеркивающие веру в победу и верность советской родине. Встречались также татуировки с изображением вождей партии – Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Скорее всего, в армейскую среду они были привнесены зеками-штрафниками. Известно, что заключенные в лагерях рисовали их на груди, наивно полагая, что в случае чего стрелять в вождей надзиратели и чекисты не посмеют.