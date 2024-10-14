Как на Украине появилась молдавская автономия и причем здесь революционер Котовский

100 лет назад, 12 октября 1924 года, в составе УССР на Левобережье Днестра была создана Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика. Руководство Союза рассматривало её как плацдарм для освобождения оккупированной Румынией Бессарабии, превратив МАССР в своеобразную витрину советской жизни.

© RT на русском

В 1940 году, после освобождения от румынских сил земель между Прутом и Днестром, большая часть территории автономии вошла в состав Советской Молдавии. Однако незадолго до развала Союза на этих землях возникла Приднестровская Молдавская республика, пережившая конфликт с официальным Кишинёвом. О создании Молдавской АССР и её историческом развитии в интервью RT рассказал директор Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Шорников.

— Каковы были предпосылки для создания Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики?

— Основной предпосылкой было то, что в 1918 году Румыния, воспользовавшись слабостью Советской России и Гражданской войной, ввела свои войска на территорию Бессарабии — земли современной Молдовы и юго-западной части Одесской области. Советское правительство в 1918—1924 годах неоднократно пыталось решить этот вопрос дипломатическим путём. Москва даже предлагала Бухаресту организовать референдум, чтобы местные жители смогли сами выбрать свою судьбу. Но румыны категорически отказались от этой идеи, так как понимали, что население Бессарабии однозначно проголосует за присоединение к Советской России. Об этом, кстати, свидетельствует и ряд восстаний, которые жители региона поднимали против румынских оккупантов — Бендерское, Хотинское и Татарбунарское. Румыны утопили их в крови, применяя даже химическое оружие. Спасаясь от террора, многие люди бежали на советскую территорию.

Исчерпав все дипломатические возможности вернуть Бессарабию, власти СССР, чтобы юридически закрепить свои права на эти земли, в 1924 году решили создать на левом берегу Днестра в составе УССР молдавскую автономию. При этом в Москве подчёркивали, что территории к западу от Днестра временно оккупированы Румынией и будут возвращены.

Одним из инициаторов создания молдавской автономии был известный революционер Григорий Котовский. Он очень хотел добиться освобождения Бессарабии и считал, что создание МАССР станет важным шагом в этом направлении.

— Что представляла собой МАССР в территориально-административном плане и как осуществлялось управление республикой?

— МАССР располагалась на левом берегу Днестра. Столица её изначально находилась в городе Балта, а затем была перенесена в Тирасполь. Земли были выделены из территории УССР. Когда Котовский проталкивал идею создания автономии, он убеждал всех, что большинство жителей будущей автономии — молдаване. В реальности, как показала перепись населения, молдаван там было менее трети, а около половины считали себя украинцами. Поделена республика была на 14 районов. Руководство автономией находилось полностью в руках Компартии, а система управления МАССР была характерна для Советского Союза.

© Григорий Котовский

Национальная политика, кстати, в МАССР была противоречивой. В рамках кампании по коренизации сначала шла украинизация, но потом началась молдавизация. Молдавский алфавит на несколько лет даже пытались перевести на латиницу, но затем отказались от этой идеи. Часть большевиков рассматривали Молдавию в те годы как плацдарм для распространения революции на Балканы — сначала на боярскую Румынию, а затем и на Болгарию, Югославию и так далее. Поэтому, скорее всего, идея с переводом молдавского языка на латиницу была связана с попыткой сделать советскую пропаганду понятной румынским массам. Но потом поняли, что это неверно, так как молдаване — это отдельный народ с отдельным языком. Так путём проб и ошибок формировалась политика в сфере национального строительства. Только в конце 1930-х годов эксперименты прекратились.

— Насколько успешным было социально-экономическое развитие МАССР?

— Вообще 1920—1930-е годы — это одновременно трагический и героический период в истории советского государства. Происходила индустриализация, коллективизация и культурная революция. В некоторых регионах данные начинания внедрялись жёстко, с трагическими последствиями. В МАССР это происходило мягче. Колхозы создавались, но местных зажиточных крестьян отправляли не в Сибирь, а на Украину. Массовых расстрелов не было.

В Тирасполе в 1930 году был построен завод имени 1 Мая — один из крупнейших консервных заводов Советского Союза. Так как в Молдавской АССР массово выращивались овощи и фрукты, был сделан упор на строительство именно консервных заводов. Уже в послевоенное время экономическая специфика региона изменилась — в Приднестровье стали возникать высокотехнологичные предприятия, многие из которых работают до сих пор.

— Почему была ликвидирована МАССР и какое место входившие в её состав территории заняли в составе Советской Молдавии?

— В 1940 году наконец сложились обстоятельства, при которых Советский Союз смог потребовать от Бухареста незамедлительного вывода своих войск из Бессарабии. В румынской литературе об этом пишут как об ультиматуме. Но по форме это была обычная нота, содержащая требование о передаче Бессарабии Советскому Союзу. Хотя никаких угроз в ней не было, было понятно, что Красная армия стоит уже рядом с границей. Румынские власти бросились консультироваться со своими союзниками — и в первую очередь с Германией, но Гитлер заявил, что не будет воевать с СССР из-за Румынии. И румынам пришлось спешно покидать Бессарабию. В конце концов это превратилось в беспорядочное бегство.

© Карта 1939 года западной части Украинской ССР, на юго-западе находится МАССР. Бессарабия заштрихована как спорная территория

Румынские солдаты бросали военное имущество прямо на обочине. У румынских офицеров люди отбирали лошадей, и тем приходилось уходить пешком. В Кишинёве румынам не позволили вывезти средства из банков. Местное население выдёргивало своих земляков из рядов спешно отступающих румынских войск и помогало им остаться на родине.

Части Красной армии жители Бессарабии встречали с восторгом. Люди выстраивались вдоль дорог, тут же накрывали столы, угощали советских бойцов. Кругом были подняты красные флаги.

После присоединения Бессарабии советское руководство решило, что статус Молдавии нужно повысить до союзной республики. И 2 августа 1940 года Верховный Совет СССР принял закон об образовании Союзной Молдавской Советской Социалистической Республики со столицей в Кишинёве. Большая часть бывшей МАССР вошла в состав новой республики, но несколько районов передали УССР. Республиканская администрация переместилась из Тирасполя в Кишинёв. Сам Тирасполь стал на время тихим провинциальным городом. Уже в послевоенное время он преобразовался в крупный промышленный центр.

В современной приднестровской историографии чувствуется некоторое сожаление по поводу утраты Тирасполем столичного статуса. Молдавская АССР образца 1930-х годов была своеобразной витриной советской жизни. Она должна была демонстрировать населению Бессарабии все преимущества жизни в СССР. Для автономии было организовано дополнительное целевое финансирование «сверху», был создан педагогический университет, республиканский театр, открывались школы, быстро развивалась инфраструктура. В предвоенное десятилетие Левобережье Днестра буквально расцвело.

Чувствовались разительные различия между жизнью в Молдавской АССР и в Бессарабии, которую румыны более 20 лет нещадно грабили. Нищее население освобождённой от румын Бессарабии увидело абсолютно другую жизнь, и, когда год спустя началась война, многие жители Молдавии уходили добровольцами на фронт, чтобы защищать СССР. Кстати, румынские войска встретили в Бессарабии такое ожесточённое сопротивление, что достаточно долго не могли перейти границу.

— На фоне развала Советского Союза между Кишинёвом и районами, ранее входившими в состав МАССР, произошёл конфликт, известный как приднестровский. Что стало его причинами и какое будущее ждало территории бывшей Молдавской Автономной Советской Социалистической Республики?

— В позднесоветский период в республиках начался рост национализма. Причём он стал производной от советской политики коренизации партийного аппарата, культуры и искусства. Например, в той же Молдавии обязательно должны были быть молдавские писатели, поэты, композиторы. Потому что должен был быть расцвет национальной культуры. И партия обеспечивала это всеми силами. В число творческой интеллигенции попадали не только талантливые люди. Но зато они понимали, что все те социальные блага, которыми они пользуются — высокие зарплаты, квартиры, машины, — это всё им даётся именно за то, что они «нужной» национальности. Такая политика привела к сбою ориентиров у людей. У некоторых возникло ощущение, что если ты «не той» национальности, значит, ты человек второго сорта и не должен пользоваться всеми правами. В конце 80-х годов прошлого века творческая интеллигенция стала объединяться в национальные кружки. Там с ходу начали появляться идеи румынизма, пошли разговоры о том, что общение на русском языке в республике нужно исключить. Потом начались чистки в госаппарате и на госпредприятиях, в ходе которых увольняли русскоязычных.

© РИА Новости // Митинг на железнодорожном разъезде в связи с арестом руководителя Приднестровской республики Игоря Смирнова

Приднестровцы, среди которых преобладали носители русского языка, поняли, что их права ущемляются. И идея объединения с Румынией их не вдохновляла. На Левобережье Днестра начались антинационалистические забастовки на предприятиях, переросшие во всеобщую политическую стачку. Но Кишинёв проигнорировал протесты. Делегация приднестровцев отправилась в Москву, но от Михаила Горбачёва понимания тоже не добилась. Вот тогда люди и начали вспоминать, что существовала Молдавская АССР, отдельная от Бессарабии. Сформировалась мысль о том, что если жители Правобережья Днестра хотят объединяться с Румынией, то пусть делают это сами.

В населённых пунктах Левобережья стали проходить референдумы, по итогам которых население высказалось за создание Приднестровской Автономной Советской Социалистической Республики — сначала речь шла о том, чтобы она была в составе Молдавии. После этого началось создание прототипа правительства, было принято решение платить налоги не в Кишинёв, а в Тирасполь. А в сентябре 1990 года съезд депутатов решил создать отдельную от Молдавии Приднестровскую Молдавскую ССР в составе Советского Союза. Также был избран временный Верховный совет республики. Юристы, участвовавшие в создании Приднестровья, исходили из того, что население не должно быть ущемлено по языковому принципу, что в республике должно быть три официальных языка: русский, молдавский и украинский.

Кроме того, была оговорена недопустимость присоединения к Румынии. Также приднестровцы стремились находиться в одном государственном объединении с Россией. Но официальный Кишинёв по-прежнему не хотел слышать людей и попытался сломить их волю с помощью оружия. Чем это закончилось — известно. Приднестровская Молдавская республика существует и сегодня.

У большей части населения ПМР в наши дни российские паспорта. Ментально подавляющая часть местных жителей — русские люди. К России они относятся как к своей Родине и хотят жить с остальными россиянами в едином политическом пространстве. С момента молдавской агрессии население ПМР уже более трёх десятилетий находится в постоянном стрессе. Сейчас ситуация усугубилась давлением со стороны киевского режима. Люди живут с надеждой на мир и на то, что их статус наконец-то определится.