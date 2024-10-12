Секретная война: что делали советские военные в Анголе

Об этом мало говорят, но в годы холодной войны СССР отстаивал свои интересы не только в странах соцблока, но и в далекой Африке. Наши военные участвовали во многих африканских конфликтах, самым крупным из которых была гражданская война в Анголе.

Неизвестная война

О том, что советские военные воевали в Африке, долгое время было не принято говорить. Больше того, 99% граждан СССР не знали о том, что в далекой Анголе, Мозамбике, Ливии, Эфиопии, Северном и Южном Йемене, Сирии и Египте был советский военный контингент. Конечно, доносились слухи, но к ним, не подтвержденным официальной информацией со страниц газеты «Правда», относились сдержанно, как к байкам и домыслам. Между тем, только по линии 10-го Главного управления ГШ ВС СССР с 1975 года по 1991 год через Анголу прошли 10 985 генералов, офицеров, прапорщиков и рядовых. В Эфиопию за это же время были командированы 11 143 советских военнослужащих. Если учитывать еще и советское военное присутствие в Мозамбике, то можно говорить больше чем о 30 тысячах советских военных специалистов и рядового состава на африканской земле.

Однако, несмотря на такие масштабы, солдаты и офицеры, исполнявшие свой «интернациональный долг» были как будто несуществующими, им не давали орденов и медалей, об их подвигах не писала советская пресса. Их словно не было для официальной статистики. В военных билетах участников африканских войн, как правило, не было никаких записей о командировках на африканский континент, а просто стоял неприметный штампик с номером части, за которым скрывалось 10-е управление Генштаба СССР. Такое положение вещей хорошо отразил в своем стихотворении военный переводчик Александр Поливин, написавший во время сражений за город Куиту-Куанавале

«Куда нас, дружище, с тобой занесло, Наверно, большое и нужное дело? А нам говорят: «Вас там быть не могло, И кровью российской Анголы земля не алела»

Первые солдаты

Сразу после свержения в Португалии диктатуры, 11 ноября 1975 года, когда Ангола получила долгожданную независимость, в этой африканской стране появились первые военные специалисты, сорок человек спецназа и военных переводчиков. Пятнадцать лет боровшиеся с колониальными войсками, повстанцы наконец смогли прийти к власти, но за эту власть все равно необходимо было бороться. У руля Анголы оказалась коалиция из трех национально-освободительных движений: Народного движения за освобождение Анголы (МПЛА), Национального союза за полную независимость Анголы (УНИТА) и Национального фронта освобождения Анголы (ФНЛА). Советский союз решил поддерживать МПЛА. С уходом португальцев Ангола стала настоящей ареной схватки за геополитические интересы. Против МПЛА, которых поддерживала Куба и СССР выступали УНИТА, ФНЛА и ЮАР, которых, в свою очередь, поддерживали Заир и США.

За что воевали?

Чего добивался СССР, когда отправлял свой «африканский спецназ» за тридевять земель, в далекую Африку? Цели были, в первую очередь, геополитические. Ангола виделась советскому руководству форпостом социализма в Африке, она могла стать первым нашим анклавом в Южной Африке и могла противостоять экономически мощной ЮАР, которой, как известно, оказывали поддержку США.

В годы холодной войны наша страна не могла себе позволить терять Анголу, нужно было всеми силами помочь новому руководству страны, сделать страну эталонным африканским социалистическим государством, ориентирующемся в своих политических задачах на Советский Союз. В плане торговых отношений Ангола представляла для СССР мало интереса, сферы экспорта у стран были схожими: лес, нефть и алмазы. Это была война за политическое влияние.

О значимости советской помощи лаконично сказал в свое время Фидель Кастро:

«У Анголы не было бы никаких перспектив без политической и материально-технической помощи СССР».

Чем и в чем воевали?

С самого начала военного участия СССР в африканском конфликте им был предоставлен карт-бланш на проведение боевых операций. Об этом сообщала полученная из Генштаба телеграмма, в которой указывалось, что военные специалисты имеют право принимать участие в боевых действиях на стороне МПЛА и кубинских войск.

Кроме «живой силы», которая состояла из военных советников, офицеров, прапорщиков, рядовых, моряков и боевых пловцов (СССР откомандировал к берегам Анголы и несколько своих военных судов), в Анголу также поставлялось оружие и спецсредства.

Однако, как вспоминает участник той войны Сергей Коломнин, оружия все равно было недостаточно. Впрочем, не хватало его и у противоборствующей стороны. Больше всего было, конечно, автоматов Калашникова, как советской, так и зарубежной (румынской, китайской и югославской) сборки. Также были португальские винтовки Ж-3, оставшиеся ещё с колониальных времен. Принцип «чем можем-поможем» проявлялся в поставке в Анголу оставшихся ещё со времен Великой Отечественной войны надежных, но несколько устаревших к тому времени ППД, ППШ и пулеметов Дегтярева.

Форма советских военных военных в Анголы была без знаков отличия, первое время было принято надевать кубинскую униформу, так называемую «верде оливо». Она была не слишком удобна в условиях жаркого африканского климата, но военные, как правило, не выбирают свой гардероб. Советским воинам приходилось прибегать к армейской смекалке, заказывать себе более легкую форму у портных. Внести изменения в амуницию на официальном уровне, добавить на неё знаки отличия и сменить материал задумал однажды генерал-лейтенант Петровский, но его предложения были встречены командованием в штыки. На ангольских фронтах гибли люди, заниматься в таких условиях вопросами формы сочли легкомыслием.

Смена курса

Анголу, равно как и Ливан, и другие африканские страны мы упустили. Сейчас об этом можно говорить. Когда распался СССР и в стране сменился политический курс, то наш военный контингент был отозван из Африки. Свято место, как известно, пусто не бывает. Президенту той же Анголы Душу Сантошу (который, кстати, оканчивал Бакинский университет и женат на русской) пришлось искать новых союзников. И, что не удивительно, ими оказались США.

Американцы тут же прекратили поддерживать УНИТА и переключились на помощь МПЛА. Сегодня в Анголе работают американские нефтяные компании, ангольская нефть поставляется в Китай, имеет свои интересы в Анголе и Бразилия. При этом сама Ангола остается одной из самых бедных стран мира с уровнем нищеты в 60 процентов, вспышками эпидемии ВИЧа и тотальной безработицей.

Советская Африка оказалась несбывшейся мечтой, а несколько сотен советских военных, прибивших исполнить туда свой «интернациональный долг», обратно уже никогда не вернутся.