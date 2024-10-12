Русский мат: кто на самом деле научил нас ругаться

Даже самый воспитанный человек нет-нет, но иногда применит крепкое словцо. Даже если не вслух, то про себя или полушепотом. Так уж повелось, что с русским матом большинство наших соотечественников знакомятся в еще в раннем детстве. Ну а сами его корни уходят в глубину веков.

Исконно русский

Долгое время бытовало мнение, что мат пришел на Русь с монголо-татарами и имеет тюркское происхождение. Впрочем, как в последние годы выяснили лингвисты, кочевников можно винить во многих русских бедах, но точно не в том, что они научили нас ругаться. Большинство матерных слов имеют вполне славянское происхождения и встречаются на берестяных грамотах, созданных как минимум за сотню лет до прихода на русские земли захватчиков.

Присущ человеку

Лингвисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) установили, что бранные слова присутствуют у каждого народа. Вообще подобное выражение эмоций в грубой форме присуще человеку с древности. неизвестно, когда именно люди начали материться, но, вполне возможно, что первыми словами были именно бранные. Ведь ругань — это максимально простой и быстрый способ выразить свои чувства, получить «разрядку» и испытать «облегчение».

Неотъемлемая часть

Сегодня матерная лексика — неотъемлемая часть русского языка, вызывающая много споров. И, надо сказать, что почти ни в каком другом языке мат не имеет такого сакрального значения, как у нас. Скорее всего это связано со старыми славянскими верованиями, которые христианская церковь так и не смогла искоренить. Отсюда и такое табуирование этого языкового пласта.

Правда, не следует забывать, что мат — это все-таки весьма своеобразная лексика, которую лучше не использовать в разговорах с людьми. Ведь это может не только обидеть собеседника, но и станет свидетельством вашего небольшого словарного запаса.