Сверхсекретная операция «Архив»: как Андропов уничтожил останки Гитлера

13 марта 1970 года Юрий Андропов отправил Леониду Брежневу письмо, в котором предложил уничтожить останки Гитлера. Брежнев идею одобрил. Так секретная операция «Архив» была запущена.

Зачем?

Казалось бы, зачем искать и уничтожать останки Гитлера? С момента захоронения прошло 24 года, всё давно уже превратилось в прах. Стимулом к операции послужило расформирование военного городка на территории Магдебурга. Район передавался немецким властям и застраивался, строители обязательно обнаружили бы останки. Немецкая дотошность могла бы привести к опознанию. Это бы стало информационной бомбой и могло породить неонацизм полурелигиозного толка.

Кто был инициатором?

Инициатором проведения операции «Архив» стал Юрий Андропов. В то время он возглавлял КГБ. Уничтожение останков Гитлера Андропов провел в точном соответствии с концепцией «замкового бревна», которое нужно вытащить, чтобы устранить затор. Андропов сам в молодости работал на сплаве леса, поэтому знал методу. Затор мог возникнуть уже по той причине, что на протяжении многих лет не смолкали разговоры о «живом Гитлере», что немало раздражало советское руководство, от Сталина до Брежнева.

Перед «Архивом»

Тела Гитлера и Евы Браун претерпели несколько перезахоронений. Найденные 4 мая 1945 года в воронке рядом со входом в бункер, тела захоронили в Бухе, близ Берлина. Нашли их представители «СМЕРШа» 3-й ударной армии. Когда армии нужно было менять дислокацию, останки выкопали и переправили в район города Ратенов. Для метки и маскировки на место посадили сосны. 13 января 1946 года останки тайно перевезли в Магдебург и закопали во дворе дома N36 по улице Вестендштрассе, где располагался отдел армейской контрразведки. Там же погребены останки Геббельса, его супруги и шестерых детей.

А был ли Гитлер?

Разговоры о том, что в 1970 году советские разведчики развеяли прах не тех останков не смолкают до сих пор. И сегодня выходят газеты, в которых пожилая латиноамериканка специально для газеты «N» рассказывает, как в деревню, когда она была ещё девочкой, приехал «похожий на Гитлера» мужчина, только без усов. Как она с подругами приходила к нему в гости, а он кормил их немецкими конфетами. Ещё одним конспирологическим мифом является сказка «Гитлер в Антарктиде». В рамках этой истории Гитлер скрывается на скрытых в толще льда базах в Антарктиде. Очень вредный миф: учитывая ассоциацию льда с вечностью, на нем удобно плодить представление, что фюрер жив до сих пор. Андропов в 1970 году понимал, что переносить культ из области газетных сенсаций опасно.

Легенда прикрытия

Легендой для оперативной группы, собранной Андроповым, была оперативная информация, полученная от якобы пойманного в СССР опасного преступника. По словам этого «преступника», в Магдебурге были зарыты ценные архивные документы. Такая легенда была вполне убедительной и несложной для исполнения. Оперативная группа приехала в Магдебург, поставила палатку. Сначала её охраняли солдаты, но перед тем, как начали копать, их сменили сотрудники КГБ. Для контроля за ходом операции в отдалении от места раскопок был оборудован пост наблюдения. Копали ночью.

Особая секретность

Брежнев ответил на письмо Андропова через три дня. Операция была признана сверхсекретной. О ней знали 4 человека: Брежнев, Косыгин, Подгорный и Андропов. Документы по «Архиву» относились к категории «К». Это означало, что их не могли передать посыльному или секретарю, не могли оставить на спецпочте «до востребования», их нужно было передавать лично в руки. От Брежнева документ нес начальник первого сектора Общего отдела ЦК КПСС, то есть лицо в высшей мере компетентное. Утечка информации была попросту невозможна. Её и не произошло. Всё прошло безупречно. Акты были составлены в единственном экземпляре и отправлены в Москву в КГБ.

Акт (экземпляр единственный)

Согласно плану проведения мероприятия «Архив», утвержденного Председателем КГБ при СМ СССР 26 марта 1970 г., оперативная группа в составе начальника 00 КГБ в/ч п/п 92626 полковника Коваленко Н. Г. и оперативных сотрудников того же отдела (фамилии опущены — В. Л.) произвела вскрытие захоронения останков военных преступников в военном городке по Вестендштрассе возле дома No 36 (ныне Клаузенер- штрассе).При вскрытии захоронения обнаружено, что останки военных преступников предположительно были захоронены в 5 деревянных ящиках, поставленных друг на друга накрест. Три из них с Севера на Юг, два других — с Востока на Запад. Ящики сгнили и превратились в труху, находившиеся в них останки перемешались с грунтом. При выемке грунта он тщательно осматривался и останки (черепа, берцовые кости, ребра, позвонки и др.) откладывались в ящик.Степень разрушения была сильной, особенно детских останков, и не позволяла вести точный учет обнаруженного. По подсчету берцовых костей и черепов останки могли принадлежать 10 или 11 трупам. После изъятия останков место их захоронения приведено в первоначальный вид. Мероприятие по изъятию проведено в течение ночи и утра 4 апреля 1970 г. Наблюдением, организованным за прилегающим к месту работ домом, в котором проживают немецкие граждане, каких-либо подозрительных действий с их стороны обнаружено не было. Прямого интереса к проводимым работам и установленной над местом раскопок палатке не проявлялось. Ящик с останками военных преступников находился под охраной оперативных работников до утра 5 апреля, когда было произведено физическое уничтожение останков.

Начальник 00 КГБ при СМ СССР в/ч п/п 92626 полковник Коваленко Сотрудники 00 КГБ при СМ СССР в/ч п/п 92626 (подписи) Совершенно секретно

Экз. единственный