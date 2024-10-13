Чем так знаменит ботинок Никиты Хрущева

Самый знаменитый ботинок в мире принадлежал Никите Хрущеву. Он знаменит, как треуголка Наполеона, трость Черчилля и трубка Сталина.

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Но в отличие от них, ботинок Хрущева прославился благодаря поступку его хозяина. 12 октября 1960 года Никита Хрущев во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке впал в негодование и стучал ботинком по трибуне.

Жалко, что фотографий не сохранилось. Другая эпоха, далекая от информационных технологий. Свидетели, как полагается, путаются в показаниях. Есть даже попытки опровергнуть сам факт события. Однако в мемуарах Андрея Громыко и Алексея Аджубея, которые присутствовали в зале, эпизод описан красочно, а сын советского лидера Сергей Хрущев в нашем разговоре подтверждал экстравагантный поступок отца.

Разулся Никита Сергеевич во время доклада премьера Великобритании Макмиллана. Хрущеву не понравились выпады в адрес СССР. Молчать было не в его правилах, а ботинок стал политическим аргументом. В нижнем ряду сидел посол Испании, с которой в ту пору у СССР не было дипотношений. Услышав грохот над головой, посол обернулся и прошипел:

«We don’t like you» («Ты нам не нравишься». — «ВМ»).

Хрущев продолжал барабанную дробь.

Сегодня эпизод выглядит комично, но тогда в зале ни у кого не мелькнула улыбка. Ботинок надо воспринимать в ракурсе исторического контекста. В мае над Уралом был сбит американский самолет, а пилот взят в плен. СССР набирал силу, а капитализм скатывался под гору. Десятки стран Африки прогнали колонизаторов и с благоговением смотрели на СССР. Хрущев с трибуны ООН назвал лидера Филиппин, который требовал от СССР уйти из Восточной Европы, «холуем американского империализма», поставив переводчиков в тупик.

Хрущев, будучи хорошим актером, отдавал себе отчет, что эксцентричные выходки привлекают к нему внимание и, как сказали бы сегодня, поднимают рейтинг. Хрущев убедился в этом в ходе визита в 1959 году в США, когда его эскапады произвели фурор. В Голливуде, посмотрев на канкан, он заметил:

«В СССР предпочитают смотреть на лица артистов, а не на задницы».

Хрущев неоднократно прилюдно грозился «похоронить» Америку.

Однако губернатору Массачусетса, который ему понравился, Хрущев обещал пощадить его штат при ракетной атаке.

Шутки шутками, но в 1961 году СССР испытал бомбу, которую Хрущев назвал «Кузькина мать». Мощность — в 2500 раз сильнее, чем бомба, сброшенная на Хиросиму. Еще через год случился Карибский кризис.

У ботинка Хрущева появился конкурент. В декабре 2008 года в Багдаде иракский журналист бросил в президента Буша-младшего ботинок. На Востоке это считается оскорблением. Но вышла реклама — обиду быстро проглотили, а продажи этой модели возросли неимоверно. На какой фабрике сделали ботинок Хрущева, история умалчивает.