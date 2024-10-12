На склонах Эвереста обнаружили останки первого покорителя вершины

На склонах Эвереста обнаружили останки альпиниста Эндрю Ирвина, пропавшего в 1924 году. В то время еще никому не удавалось покорить эту вершину, да и вообще восхождения были большой редкостью. На родине, в Великобритании, Ирвин и его спутники считались героями, и их исчезновение потрясло общество. Следующие экспедиции, пытавшиеся подняться по тому же склону, искали их следы, но все усилия были тщетны. Судьба Ирвина стала известна лишь спустя сто лет.

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Пропавшего альпиниста нашли документалисты National Geographic

Находку совершила съемочная группа National Geographic, работавшая над документальным фильмом об Эвересте. Их путь лежал через ледник Ронгбук — первым его исследовал спутник Ирвина, английский альпинист Джордж Мэллори. Пропавшая экспедиция 1924 года тоже поднималась по этому маршруту.

Сначала документалисты нашли кислородный баллон с пометкой «1933». Они решили, что его потеряли скалолазы из следующей британской экспедиции, которая в 1933 году прошла по следам Мэллори и Ирвина. Им тоже не удалось добраться до цели, но по крайней мере они благополучно вернулись на родину.

По словам режиссера Джимми Чина, баллон показался им важной зацепкой в поисках Ирвина. Скорее всего, его потеряли альпинисты, которые поднялись на значительно большую высоту. Он, разгоняясь все сильнее, полетел вниз и в конце концов упал на ледник. Если Ирвин сорвался с того же склона, то, вероятнее всего, упал неподалеку.

Спустя несколько дней догадка подтвердилась. Документалисты наткнулись на ботинок, внутри которого осталась часть ноги.

«Я потянул носок, и там оказалась нашивка с надписью "Э. К. Ирвин"», — вспоминает Джимми Чин.

И фамилия, и инициалы совпадали: у пропавшего сто лет назад альпиниста было два имени — Эндрю Комин.

Чин заметил, что возле ботинка с ногой кружат вороны, и с разрешения местных властей спустил их с горы в переносном холодильнике. Кроме того, документалисты взяли пробу ДНК — она позволит окончательно развеять сомнения в том, что это действительно Ирвин.

Родственники Ирвина сообщили, что глубоко тронуты этой новостью.

В последний раз Эндрю Ирвина и Джорджа Мэллори видели 8 июня 1924 года

Британцы Эндрю Ирвин и Джордж Мэллори начали восхождение на Эверест в июне 1924 года — чуть больше ста лет назад. Опытный альпинист Мэллори к тому времени уже дважды пытался покорить вершину. На третий раз он взял с собой Ирвина. Тот был менее опытен, но знал, как обращаться с новомодными кислородными баллонами.

6 июня 1924 года альпинисты покинули высотный лагерь на отметке 8170 метров. В последний раз их видели 8 июня приблизительно в 240 метрах от вершины. Что именно случилось с альпинистами, до сих пор неизвестно.

Останки Мэллори удалось отыскать в 1999 году. До этого в 1933 году участники британской экспедиции обнаружили ледоруб, который мог принадлежать Ирвину. Кислородный баллон, который нашли документалисты National Geographic, скорее всего, потеряли именно они.

Есть и еще одна загадка, связанная с восхождением Мэллори и Ирвина. До сих пор остается неясным, достигли ли они вершины Эвереста. Если им повезло, они стали первыми людьми в истории, у которых это получилось.

Пока же считается, что первое успешное восхождение на Эверест произошло лишь в 1953 году, спустя 29 лет после Мэллори и Ирвина. Тогда гору сумели покорить непалец Тенцинг Норгей и британский скалолаз Эдмунд Хиллари.

Склоны Эвереста покрывают многочисленные тела сорвавшихся альпинистов

Примерно 40 лет назад Эверест из труднодоступной точки превратился в популярное туристическое направление для состоятельных любителей экстремального отдыха. Многие совершенно не готовы к трудностям, которые сулит восхождение на эту гору. Одни срываются с ее склонов, других накрывают лавины.

В большинстве случаев тела так и остаются на Эвересте. Эвакуировать их оттуда очень дорого: стоимость транспортировки останков может достигать 100 тысяч долларов. Порой это просто невозможно, особенно если тело упало в расщелину.

За последние годы площадь ледников на склонах Эвереста значительно уменьшилась, и на поверхности показались останки.

Некоторые тела даже становятся ориентирами для альпинистов. Например, «Зеленые ботинки» — тело участника индийской национальной экспедиции, который сорвался в 1996 году.

Обладатель «зеленых ботинок» лежит на высоте 8,5 тысячи метров и является широко известной отметкой этой высоты. До сих пор спорят, кто это. Одни считают, что такие ботинки были у Цеванга Палджора, но есть мнение, что это другой участник экспедиции, которого звали Доржье Моруп.