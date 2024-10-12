Как греки устроили побоище с персами на уровне Второй Мировой войны

Миллионные армии античного мира и Средневековья, эпические битвы и великие герои, обо всём этом нам начинают рассказывать с самого детства. Поэтому нет ничего удивительного, что даже в зрелом возрасте, когда мы вроде как пытаемся мыслить логически, альтернативные версии древних событий воспринимаются с трудом. Нам же рассказывали совсем иное!

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Например, что именно греки не поделили с персами, наука точно не объясняет, кто начал первым тоже непонятно. Вроде как персы, которые захватили прибрежные города-колонии, основанные эллинами в Малой Азии. Правда, с этими самыми городами большие непонятки. Во-первых, они не прибрежные, то есть основать их мореплаватели не могли. Эфес, Милет и прочие «древнегреческие» города находятся довольно далеко от моря, Иераполис (это там, где Памуккале) вообще где-то в горах. Сие известно всем, кто отдыхал в Турции. Местные объясняют это тем, что море ушло.

Во-вторых, персидские оккупанты вели себя там как-то очень уж незаметно, никаких иранских артефактов на средиземноморском побережье не обнаружено. С материальными подтверждениями существования огромной империи Ахеменидов, которую вроде как основал Кир Великий, вообще всё очень плохо. Есть, конечно, Персеполь (Парса), но этот колоссальный мегалитический комплекс сооружений человечество не в состоянии воспроизвести и сегодня. К тому же он засыпан слоем песка и глины толщиной 10-15 метров, когда и как это произошло наука молчит. А учитывая то, что комплекс горный, он стоит на вершине, академики и профессора и вовсе предпочитают лишний раз про него не упоминать.

Согласно академической версии, в какой-то момент греческие греки решили помочь своим родственникам, томящимся под персидским игом, направив туда экспедиционный корпус. Но что-то пошло не так, и операция провалилась. Ряд историков называют данные события Первой греко-персидской войной, но не все учёные мужи единодушны.

Иранцы обиделись и, в свою очередь, отправили в Грецию «делегацию», в наиболее распространённой трактовке это и была Первая греко-персидская война. В других — уже вторая.

Тут чудес вроде как не означено, пяток корабликов прибыли куда-то в район Афин, в местечке Марафон местное ополчение перебило высадившиеся карателей, а приплывшие корабли захватило. После битвы некий Евкл понёсся в столицу обрадовать сограждан, но спортсменом он оказался плохим — известить успел, но тут же отправился на ПМЖ к Осирису. С тех пор мы и бегаем эти 42 км, а переоценившие свои силы атлеты точно так же уходят к брату Исиды.

Разгром зондеркоманды очень возмутил царя Дария и он начал собирать большое войско. Запрягали долго, сам монарх до начала похода не дожил, армию повёл уже Ксеркс. Это и была война номер два (или три).

«Шли персы и мидяне в войлочных шапках, в пёстрых рубахах, в чешуйчатых панцирях, с плетёными щитами, короткими копьями и большими луками. Шли ассирийцы в шлемах из медных полос, с дубинами, утыканными железными гвоздями. Шли ликийцы в пернатых шапках и с длинными железными косами в руках. Шли халибы, у которых вместо копий — рогатины, на шлемах — бычьи уши и медные рога, а на голенях — красные лоскуты. Шли эфиопы, накинув барсовы и львиные шкуры; перед сражением они окрашивают половину тела гипсом, а половину суриком. Шли пафлагонцы в лыковых шлемах, шли каспии в тюленьих кожах, шли парфяне, согды, матиены, мариандины, мары, саспейры и алародии», — писал в «Книге для чтения по истории древнего мира» советский историк Александр Немировский.

В детстве все мальчишки зачитывались этими строками и поражались величию древнего мира. Там же написано, что армия персидского царя составляла 5 миллионов 283 тысячи 220 человек. Дескать, цифры точные, Геродот не врёт!

По последним данным исторической науки в составе армии были и древние укры, рекрутированные со строительства Чёрного моря. Шли храбрые арии под началом штандартенфюрера Штирлица, а семейная чета Мамая и Папая вела за собой бесчисленные тумены верных нукеров.

Вся эта орава прибыла в район современного Стамбула и начала переправляться. Мост через Геллеспонт тоже внушал, историками он описывается в виде вантовой конструкции по типу той, что стоит в наши дни. Правда, античные иранцы не заморачивались установкой дополнительных опор, просто протянули верёвочки с берега на берег, кинули на них досочки, насыпали земельки и вуаля — титаническое инженерное сооружение готово. В древности сопромата не знали, посему простые решения вполне себе работали. А в военное время, когда значение косинуса может достигать трёх, тем более.

22 июня 1941 года в ходе нападения гитлеровской Германии на Советский Союз на нашу территорию вторглись войска общей численностью около 5,3 млн человек. Точных данных, как у Геродота, нет, хвалёный немецкий Ordnung явно не конкурент порядку греческому. Но отличия минимальные! Причём вторжение шло на фронте от Баренцева моря до Чёрного, это даже по прямой около 3000 км. Это к вопросу стояния миллионов персов под Стамбулом.

Логистику Вермахта обеспечивали десятки тысяч грузовиков, по железным дорогам шли бесчисленные эшелоны, в небе летали транспортные Ju-52 и прочие самолёты. Как там у Ксеркса было дело с автотранспортом, паровозами и аэропланами историки не говорят. Ровно как молчат и о том, что пили и кушали его бесчисленные солдатики.

Но они упорно шли, и, наконец, дошли до Фермопилов, которые обороняли те самые триста героев во главе с царём Леонидом. Храбрые персидские воины плевались, отворачивались и сражаться отказывались. Наступление остановилось, древнеиранские полководцы сели думать думу, государственную. Придумали — обходными путями через горы была отправлена диверсионная группа, есть версия (академическая наука её отвергает), что она целиком состояла из лесбиянок. Далее произошла эпическая битва отрядов под голубым и розовом флагами, после чего персы смогли продолжить свой карательный поход вглубь Эллады.

Но тут хитроумный афинянин Фемистокл совершил самое настоящее чудо, его триеры и прочие биремы — в природе никогда не существовавшие, но не суть — наголову разбили при Соломине персидский флот. Деморализованные этим персы отступили, к тому же они очень опасались коварного удара в тыл от толерантных спартанцев. Великая армия побежала и вскоре дематериализовалась в пространстве-времени, не оставив после себя следов. Никаких.

Укры вернулись к строительству Чёрного моря, арии — в свой таинственный Аркаим, Мамай с Папаем отправились на Русь, где и сгинули. А Максим Максимович Исаев вышел на пенсию, и на пару с удравшим в СССР геноссе Мюллером открыл в Москве немецкую пивную. При Сталине кооперативные кафе были нормой, кроме шуток.

В последние годы историки постоянно «урезают осетра» по поводу размеров армии Ксеркса, однако принцип «меньше миллиона не имеет смысла» до сих пор в ходу. Да и не все согласны на такие компромиссы, ведь «Геродот врать не может» — сторонников этого подхода тоже хватает. В ходе греко-персидских войн никаких особо эпичных сражений, кроме битвы плавающих фейков при Соломине, не обозначено. Но вскоре на сцену вышел Александр Филиппович, который Македонский, и стало совсем весело.